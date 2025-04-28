Более 100 дронов: в Брянске взрывы на заводе микроэлектроники "Кремний Эл" (видео)

В ночь на 28 апреля в городе Брянск Российской Федерации несколько часов подряд раздавались взрывы и работали средства противовоздушной обороны. На месте ударов неизвестных дронов начались пожары. Один из них пылает в районе завода радиоэлектроники "Кремний Эл", который привлечен к выпуску ракетных комплексов "Искандер".

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О ночной атаке дронов написал губернатор Брянской области Андрей Богомаз в Telegram-канале.

Первое сообщение Богомаза об атаке дронов появилось в сети в 1:49 28 апреля. Российский чиновник заявил, что в регионе работают средства ПВО и просил граждан не снимать работу военных ВС РФ. В 4:28 чиновник подытожил ночные события. По его словам, произошел "массированный удар по региону", в результате которого нанесен ущерб определенным объектам: о чем именно идет речь, Богомаз не уточнил.

Атака дронов на РФ — что произошло 28 апреля

Между тем в местных пабликах удалось отыскать больше информации о ночной атаке дронов на Брянскую область. Первые взрывы в Брянске слышали около 1:22, написали в Telegram-канале "Подслушано Брянск". Люди слышали взрывы в небе и предполагали, что работает ПВО. В сети появилась серия фото и видео с кадрами пожаров. Также были сообщения, что сгорело минимум четыре автомобиля. В ряде сообщений назывались улицы, на которых было громко: Красноармейская, Московская, Почепская, где-то в районе Советского микрорайона. Суммарно над Брянском насчитали около 10 взрывов, говорится в одном из сообщений.

Атака дронов на РФ — машины, которые горят в Брянске 28 апреля Фото: Telegram Атака дронов на РФ — возгорание в Брянске 28 апреля Фото: Telegram

Около 6 часов 28 апреля появился отчет Минобороны РФ об отражении ночной атаки БПЛА. Российское командование заявило, что якобы состоялась атака 115 дронов, из которых 102 летели на Брянскую область. Также военные заверили, что сбили все беспилотники.

Атака дронов на РФ — Минобороны о Брянске 28 апреля Фото: скриншот

В сети X OSINT-аналитики опубликовали данные геолокации о местах пожаров в Брянске. Выяснилось, что один из них — на территории завода по выпуску радиоэлектроники "Кремний Эл". Кроме того, возгорания подтверждаются спутниками фото NASA: на карте пожаров FIRMS в точке с координатами 53.2503, 34.33201 (ул. Красноармейская) видно повышение температуры.

Атака дронов на РФ — геолокация пожаров в Брянске 28 апреля Фото: Telegram Атака дронов на РФ — пожары в Брянске 28 апреля на FIRMS Фото: FIRMS NASA

Украинское командование не комментировало ночную атаку 115 неизвестных дронов на РФ, из которых 102 летели на Брянскую область.

Отметим, одна из предыдущих атак дронов на РФ, которая угрожала заводу "Кремний Эл" в Брянской области, состоялась в ночь на 24 января. Россияне жаловались на громкие взрывы и пожары на северо-западных окраинах населенного пункта. Между тем местные власти заявили, что завод якобы прекратил работу.

Аналогичная ситуация сложилась в октябре 2024 года. Как написали росСМИ, после атаки беспилотников на Брянск получили повреждения цеха завода "Кремний Эл". Предприятие вовлечено в производство компонентов для ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", указано на портале компании.

Напоминаем, в ночь на 25 апреля в третий раз раздавались взрывы рядом с населенным пунктом Шуя, в котором дислоцировалась 112 ракетная бригада ВС РФ.