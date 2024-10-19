В Брянске в огне завод, который Кремль использует для создания "Искандеров" и "Панцирей", — росСМИ (фото, видео)

"Кремний ЭЛ" в 2017 году 94% продукции выпустил по заказу Минобороны РФ. Предприятие сотрудничает с концернами "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега".

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В ночь с 18 на 19 октября беспилотники атаковали завод "Кремний ЭЛ" в российском Брянске, считающийся одним из крупнейших поставщиков микроэлектроники в РФ. Об этом пишет медиа Astra со ссылкой на сообщения местных жителей.

Российские чиновники не подтверждают атаку на завод, который выпускает комплектующие для ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Перехвачены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз.

"В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", — говорится в Telegram-канале руководителя региона.

Российское Минобороны сообщило, что на протяжении ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 16 украинских БПЛА. 13 были сбиты над территорией Брянской области, два – над Ростовской, один – над Белгородской.

В более позднем посте с пометкой "молния" российское ведомство отчиталось о том, что примерно в 07.15 имела место попытка применения беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ. Утверждалось, что дежурные средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью.

Завод "Кремний ЭЛ"

Завод "Кремний ЭЛ" считается одним из крупнейших производителей микроэлектроники в РФ, на нем задействовано более 1,7 тыс. человек. Известно, что в 2017 году 94% продукции выпустили по заказу российского Минобороны. Завод сотрудничает с концернами "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Среди прочего, выпускает комплектующие для системы "Панцирь" и "Искандер".

Напомним, что российские войска атаковали беспилотниками Киев, пострадали местные жители.

Также сообщалось, что, по данным DeepState, Силы обороны Украины отбросили врага в Харьковской области, но РФ продвинулась в Донецкой.