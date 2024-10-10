Related video

После некоего инцидента на 67-м арсенале ГРАУ в Брянской области несколько по иному следует взглянуть на динамику событий, которая в ближайшее время может иметь место быть в Курской области. А все потому, что объект, на котором всю прошлую ночь и даже сегодня с утра детонировали боеприпасы калибра 152-мм, 122-мм и не только они, в первую очередь снабжал группу войск "Север", а если быть совсем точным, ее подгруппу – "Курск".

Дело в том, что Курская группировка, численностью до 40 тысяч тел, имеет из механизированной компоненты примерно следующий набор:

танки – до 150 ед;

ББМ – около 500 ед;

ствольная артиллерия – около 200 ед;

РСЗО – до 100 ед.

Как видим, не самые выдающиеся показатели, но командование РОВ пытается их наращивать. При этом, если принять во внимание 67-й арсенал ГРАУ как отдельно взятый объект с наполнением в 20 тысяч тонн боеприпасов, то это примерно полтора-два месяца беспроблемного артиллерийского огня по 6 тысяч выстрелов в сутки именно 300-ми единицами арт-систем. Главное, чтобы только ствол выдержал такую нагрузку.

Напомню, что с 9 на 10 сентября РОВ развернули контрнаступление в Курской области, но до сих пор там особо не преуспели. Так, если месяц назад СОУ контролировали 1 245 км² КО, то по состоянию на 9 октября зона контроля составляет 1 105 км². И это только то, что можно верифицировать. То есть, мягко говоря, не особо выдающийся показатель месяца контрнаступления численно превосходящей украинские подразделения Курской группировки. А теперь еще и неизбежный дефицит боекомплекта к артиллерии…

Важно

Хранили боеприпасы КНДР: Генштаб подтвердил удар по арсеналу ГРАУ в Брянской области (видео)

Очевидно, что в октябре российские войска не возымеют абсолютно никакого успеха в вопросах возвращения контроля над Курской областью. В то время как они будут пытаться отгрызать куски от самого успешного для них направления Снагость-Любимовка, СОУ будут расширять зону контроля на других участках, чему будет способствовать снижение активности российской артиллерии.

Таким образом, октябрь также можно считать для РОВ пропащим месяцем в вопросе эпического вытеснения СОУ из КО, но при этом не факт, что до конца месяца не будут нанесены удары по объектам, от которых также критически зависит обеспечение ГВ "Север". Курская группировка, которую два месяца пытались усилить и продолжают это делать, на деле оказывается совершенно небоеспособной, что удивительно, на территории самой же России.

Очевидно, что Россия не способна не только себя защитить, но и организовать адекватную войсковую операцию по возвращению своих территорий. Разумеется, из этого делаются соответствующие выводы не только в Генеральном штабе ВСУ, но и в среде как наших партнеров, так и ряда других геополитических игроков.

Все эти факторы указывают на то, что ряд населенных пунктов и районных центров в Курской области впервые за последние два десятилетия встретят Новый год с поздравлениями от другого президента. При этом, я абсолютно не исключаю, что среди уже очевидных зон контроля и районных центров к тому моменту к встречающим НГ с новым президентом будут и новые районные центры.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно