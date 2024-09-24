Чем бьют по России: какое оружие используется для ударов по арсеналам с боеприпасами РФ

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Буду возобновлять формат регулярных или даже ежедневных коротких обзоров по ситуации по войне в целом, оптимальная форма для этого выкристаллизуется.

Пока давайте обобщим такое "в сухом остатке":

— Есть подсчеты, что во время ударов по арсеналам армии РФ от СОУ на воздух взлетел запас снарядов врага на 2–3 месяца активных боев.

Эти математические подсчеты не следует воспринимать буквально, рашисты будут иметь чем воевать эти 2–3 месяца.

— Некоторые комментаторы говорят, что для этих ударов могла быть использована "Паляница", но это говорит разве что об их ограниченной фантазии (этих комментаторов).

Западные исследователи и рашисты вместе считают, что Силы обороны Украины используют даже несколько типов реактивных БПЛА и уже длительное время.

А одну неполиткорректную поговорку начала 2010-х годов можно так перевести на новый лад — "Спасибо тебе, Боже, что я не должен знать, как звучит прилет модернизированного "Нептуна" по наземной цели".

— Когда Reuters написало, что Индия продает 155-мм и 125-мм снаряды Украине, то, по сути, открыло "секрет Полишинеля".

Потому что снаряды явно индийского происхождения на официальных фотографиях ВСУ "светятся" уже почти год.

"Еврофайтеры" — для Украины? Фото: Defense News

— Появилась новость, что Украина "ведет консультации по Еврофайтерам", и здесь возникает вопрос, не поздно ли.

Есть такая цепочка: в феврале 2023 года эксперты RUSI на фоне формирования "авиационной коалиции" заявляли, что Великобритания могла бы передать Украине определенное количество "старых" по местным меркам Eurofighter Tranche 1, как раз хороших для задач ПВО; а в декабре 2023 года британское Минобороны заявило, что эти самолеты утилизирует, потому что Украина не давала на них запрос, и вот это все.

Если приблизительно, то по текущим контрактам темпы производства новых "Еврофайтеров" для стран Европы составляют где-то по десятку самолетов в год.

— Россияне нанесли удары по Запорожью и окрестностям управляемыми авиабомбами в ночь на 23 сентября 2024 года, здесь враг мог иметь два мотива:

"Изоляция зоны боевых действий" для поддержки ограниченных попыток наступления. Ставка на максимальное разрушение инфраструктуры прифронтовых регионов.

— Сумская ОГА сообщает о масштабной эвакуации людей из 10-км приграничья, в частности города Глухов.

Это может означать, что эта зона в относительно близкое время может превратиться в зону активных боевых действий, особенно на фоне расширения масштабов Курской операции ВСУ.

— Сама Курская операция стабильно выполняет свою главную и единственную цель — перенос войны на территорию РФ без необходимости проводить "операцию под чужим флагом".

— Характер действий рашистов на Угледарском и Кураховском направлениях указывает на то, что они стремятся "выровнять фронт" перед возобновлением наступательных действий на Покровск.

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