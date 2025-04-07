Промедление смерти подобно: к чему может привести задержка с расширением ВПК Украины

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Оборонно-промышленный ответ на агрессию РФ

Авторитетный британский аналитический центр RUSI издал новый доклад, который посвящен "промышленной мобилизации" России в войне против Украины.

Это на самом деле очень знаковая работа, потому что это первый публичный отход от дискурса "когда у россиян закончатся танки" к дискурсу "а почему так получилось, что в России на порядок больше танков, чем у нас".

Любую работу стоит читать полностью и в оригинале, но главное оттуда я выделю так:

понятие "промышленная мобилизация" является условным, потому что РФ по сути не создавала новой военно-промышленной базы, она просто вовремя "закрутила гайки" для работы имеющихся сегментов ВПК, по которому по состоянию на май 2022 года и так насчитывалось аж 1400 предприятий;

но здесь нюанс в том, что Россия вовремя приняла весь пакет решений по переводу экономики на "военные рельсы", еще в период марта-июля 2022 года, за счет чего уже "на старте" получила стратегическую фору по времени и ресурсам минимум на 4 месяца, по сравнению с Украиной и Западом;

заодно Кремль получил общественно-политический результат в виде аж 4,5 млн человек, вовлеченных в работу ВПК, или же (если считать не только работников, но и их семьи) — то минимум 10% от всего населения РФ;

Украина в ходе полномасштабной войны успешно стартовала на имеющейся постсоветской промышленной базе, но дальше наш ВПК "уперся в потолок" из-за отсутствия необходимых решений как раз в сегменте "промышленной мобилизации";

ну и для понимания порядка цифры — в нашем ВПК задействовано около 500 предприятий и всего 300 тысяч работников;

а по странам Запада картину можно подать универсально — у них раскрутка "маховика производства" забуксовала из-за опоры на исключительно финансовые, а не валовые показатели;

ну и отдельная проблема в том, что затянутые "стандарты НАТО" не предусматривают хоть каких-то нормативов по имеющимся запасам вооружения и тонусу работы ВПК стран-участников.

Даже из этих тезисов можно вывести простые и одновременно всеобъемлющие выводы:

Кремль считает, что имеет стратегическую фору по сравнению с Украиной и Западом по категории "а сколько у Папы Римского танков и работников на военных заводах" (if you know what I mean);

ну, в нашем случае дальнейшее промедление с расширением кадровой и ресурсной базы для работы украинского ВПК может стать смерти подобным.

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