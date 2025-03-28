"Вагнер" с авиацией или ядерный шантаж: 4 сценария развития армии РФ на ближайшие годы

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О возможных форматах восстановления вооруженных сил РФ

В начале января 2025 года американская корпорация RAND обнародовала свое исследование по возможным форматам восстановления ВС РФ, авторы которой в своих оценках опирались на простой и непринужденный источник — публикации российских военных теоретиков.

Свои выводы аналитики RAND прописывали с перспективой "на завершение полномасштабной войны РФ против Украины", но там описаны такие "рельсы" трансформации, что по ним рашистская военная машина может пойти, в принципе, и сейчас.

Если конкретнее о "рельсах", то там описываются четыре возможных пути:

Условный "путь Шойгу" — в смысле инерционное продолжение формата развития ВС РФ, заданного еще при каденции Шойгу как министра обороны; по этому сценарию предполагается, что к 2027 году численность российской армии достигнет 1,5 млн "штыков". Ставка на "ядерное запугивание" и развертывание плохо обученной массовой армии численностью от 1,5 млн до 3 млн "штыков" уже к 2027 году. Условный "новый путь" — ставка на дальнобойное ракетное вооружение и тактическую авиацию, и переход к максимальной "гибридности" набора живой силы, если угодно, то можно это назвать "превращением армии РФ в сплошную ЧВК Вагнер", только со стратегической авиацией. Коренная перестройка на основе "сетецентрической войны" с импортом от "Оси Зла" не просто вооружения, но и новых технологических решений (из категории личных предположений — ну где-то с лета 2023 года россияне поднимают вопрос, что им нужна своя 155-мм артиллерия, которая точно есть у Китая, или же можно "покопаться" в старых разработках российского ВПК).

ЧВК "Вагнер" — одна из моделей развития ВС РФ Фото: ТСН

Аналитики RAND здесь честно признают, что просчитать вероятность реализации каждого из этих вариантов сложно из-за слишком большого количества переменных, главная из которых — до сих пор никто не скажет, как же завершится полномасштабная война РФ против Украины.

Однако базовые утверждения в этом их материале мы можем выделить самостоятельно:

рашисты не планируют "сворачивание" своей армии до численности "мирного времени";

рашисты в поисках новой "кузькиной матери" и дискутируют, что это должно быть — сразу "ядерный пепел", "Орешник" или "традиционных" Ту-95МС с Х-101 должно хватить.

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После прочтения этого сообщения Вам, братья и сестры украинцы, точно станет понятнее, почему ЕС решил "разогнаться" в плане укрепления обороноспособности, почему поляки вдруг вспомнили о существовании противопехотных мин и почему из текущей администрации Трампа разве что Уиткофф берет на себя смелость утверждать, что РФ вроде бы не планирует нападать на Европу.

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