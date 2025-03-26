Встретится с силой НАТО: Рютте пригрозил Путину из-за угрозы атаки на Польшу (видео)

Если на члена НАТО кто-то нападет, то реакция "свирепых союзников" будет ужасной, заверил генсек Альянса Марк Рютте. При этом он отдельно упомянул президента РФ.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заверил, что НАТО защитит Польшу в случае нападения Российской Федерации. Аналогичным образом альянс будет действовать, если россияне будут угрожать другим странам-членам. Об этом Рютте заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, которую транслировало медиа Firstpost.

Рютте прежде всего положительно отреагировал на решение Польши выделить на оборону 4,7% ВВП — самый большой процент из всех союзников НАТО. Генсек объяснил, что функции этой страны — защита восточного фланга Альянса, место базирования военных подразделений, прикрытие Литвы и Румынии. После этого чиновник заявил, что НАТО защитит Польшу, а также любого из союзников, от нападений врагов. В этом контексте Рютте отдельно упомянул президента РФ Владимира Путина и заверил, что Альянс даст отпор.

"Когда дело доходит до защиты Польши и общей обороны территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что может [избежать ответа] за нападение на них, то они встретятся со всей силой свирепых союзников. Наша реакция будет ужасной. Это должно быть очень ясно Путину и любому другому, кто хочет напасть на нас", — заявил Рютте.

Кроме того, генсек НАТО признал, что РФ переходит к экономике военного времени и это говорит о ее дальнейшем усилении.

"В мире, который становится все более опасным, усиление России есть и остается самой темной угрозой для наших союзников. Не забывайте, что Россия переходит к экономике военного времени, и это будет иметь огромное влияние на ее потенциал и способность наращивать свои силы", — сказал он.

НАТО и Польша — детали

Отметим, 24 февраля, когда президент США Дональд Трамп встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, его спросили о защите Польши как члена НАТО. В ответ Трамп начал говорить о росте военных расходов этой страны на оборону, но не подтвердил, что окажет помощь, если будет нападение.

Между тем 13 марта Марк Рютте посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Среди прочего, во время разговора поднимался вопрос вступления Украины в НАТО. Комментируя отношение Трампа, генсек сказал, что вопрос "снят со стола".

Напоминаем, 22 марта издание The Financial Times рассказало о страхе членов НАТО из-за поведения США, которые не желают защищать союзников. При этом в феврале наблюдатели отметили повышенную активность авиации НАТО в Польше.