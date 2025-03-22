Европа боится выхода США из НАТО и готовит свой план: что предложат политики, — FT

Неназванный чиновник сообщил СМИ, что речь идет о "настолько большой задаче, что многие не понимают ее масштаба". В Европе опасаются, что Вашингтон примет неожиданное решение, которое ослабит безопасность континента.

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Европа работает над планом, как заменить США в НАТО. В неформальных обсуждениях участвуют Великобритания, Франция, Германия и Нордические страны. Об этом со ссылкой на четырех европейских чиновников сообщили в The Financial Times.

Крупнейшие европейские военные силы разрабатывают план на 5-10 лет по перераспределению ответственности в альянсе. Дискуссии лидеров — это попытка избежать хаоса в случае одностороннего выхода США из НАТО и следствие опасений, что это ослабит оборону.

Цель неформальных, но структурированных переговоров — разработать план перераспределения финансовых и военных обязательств. Долю, которая сейчас принадлежит США, хотят разделить между странами Европы. Результаты обсуждений стремятся представить Вашингтону накануне ежегодного саммита, который будет проходить в июне в Гааге.

По данным СМИ, лидеры предложат взять на себя обязательства по увеличению расходов Европы на оборону и наращивание военного потенциала. Они рассчитывают убедить президента США Дональда Трампа постепенно перераспределить силы, в то же время этот вариант позволит Вашингтону больше сосредоточиться на Азии.

"США, которые тратят на оборону больше, чем все остальные союзники по НАТО вместе взятые, являются незаменимыми для европейской безопасности", — отметили в издании.

Кроме ядерного сдерживания США обеспечивают военный потенциал, которого нет у их союзников. Однако после смены американской администрации европейские страны запланировали увеличение своих расходов на оборону и теперь ускорили эти усилия. ЕС тоже выступили с инициативами по ускорению увеличения военных инвестиций.

По прогнозам чиновников, на замену большинства полномочий США за счет европейского потенциала нужно 5-10 лет. Однако ядерное сдерживание это не включает.

"Увеличение расходов — это единственный вариант, который у нас есть: распределение бремени и уход от зависимости от США. Мы начинаем эти переговоры, но это настолько большая задача, что многие не понимают ее масштаба", — подчеркнул один из анонимных собеседников.

Американские дипломаты заверили коллег, что Трамп остается преданным членству в альянсе и взаимной обороне, но многие европейские лидеры обеспокоены, что Вашингтон примет решение быстро сократить войска или оружие, отказаться от задач НАТО.

Некоторые политики не захотели участвовать в неформальных переговорах из-за волнения, что это лишь поощрит США выходить из альянса еще быстрее. Мнения чиновников разошлись: кто-то верит в отсутствие желания у Трампа вносить существенные изменения в архитектуру безопасности, другие же не рассчитывают на структурированный процесс из-за непредсказуемости республиканца.

"Вам нужна сделка с американцами, и неясно, захотят ли они ее выполнять. Можете ли вы вообще доверять им, что они ее соблюдут?" — сказал другой собеседник.

Официальные лица НАТО объяснили, что сохранить альянс даже без участия США — гораздо проще, чем создавать новый. Это объясняется трудностями из-за пересмотра или воспроизведения военных планов, целей, правил, командной структуры, обязательств и тому подобное.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон планирует организовать саммит "коалиции желающих", на котором страны обсудят поддержку Украины. На встречу приглашен и президент Владимир Зеленский.

По данным СМИ, созданная европейцами "коалиция желающих" обсуждает обеспечение безопасности в Украине после заключения мирного соглашения. Великобритания может передать истребители Typhoon или F35.