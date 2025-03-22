Європа боїться виходу США з НАТО і готує свій план: що запропонують політики, — FT

Неназваний чиновник повідомив ЗМІ, що йдеться про "настільки велике завдання, що багато хто не розуміє його масштабу". В Європі побоюються, що Вашингтон ухвалить несподіване рішення, яке ослабить безпеку континенту.

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Європа працює над планом, як замінити США у НАТО. В неформальних обговореннях беруть участь Велика Британія, Франція, Німеччина та Нордичні країни. Про це з посиланням на чотирьох європейських чиновників повідомили у The Financial Times.

Найбільші європейські військові сили розробляють план на 5-10 років з перерозподілу відповідальності в альянсі. Дискусії лідері — це спроба уникнути хаосу в разі одностороннього виходу США з НАТО та наслідок побоювань, що це послабить оборону.

Мета неформальних, але структурованих переговорів — розробити план перерозподілу фінансових і військових зобов’язань. Частку, яку нині належить США, хочуть розділити між країнами Європи. Результати обговорень прагнуть презентувати Вашингтону напередодні щорічного саміту, який проходитиме у червні в Гаазі.

За даними ЗМІ, лідери запропонують взяти на себе зобов’язання щодо збільшення витрат Європи на оборону й нарощування військового потенціалу. Вони розраховують переконати президента США Дональда Трампа поступово перерозподілити сили, водночас цей варіант дозволить Вашингтону більше зосередитись на Азії.

"США, які витрачають на оборону більше, ніж усі інші союзники по НАТО разом узяті, є незамінними для європейської безпеки", — наголосили у виданні.

Окрім ядерного стримування США забезпечують військовий потенціал, якого немає у їхніх союзників. Однак після зміни американської адміністрації європейські країни запланували збільшення своїх витрат на оборону і тепер прискорили ці зусилля. ЄС теж виступили з ініціативами щодо прискорення збільшення військових інвестицій.

За прогнозами чиновників, на заміну більшості повноважень США коштом європейського потенціалу потрібно 5-10 років. Однак ядерне стримування це не включає.

"Збільшення видатків — це єдиний варіант, який у нас є: розподіл тягаря і відхід від залежності від США. Ми починаємо ці переговори, але це настільки велике завдання, що багато хто не розуміє його масштабу", — підкреслив один з анонімних співрозмовників.

Американські дипломати запевнили колег, що Трамп залишається відданим членству в альянсі та взаємній обороні, але багато європейських лідерів стурбовані, що Вашингтон ухвалить рішення швидко скоротити війська або зброю, відмовитися від завдань НАТО.

Деякі політики не захотіли брати участь у неформальних переговорах через хвилювання, що це лише заохотить США виходити з альянсу ще швидше. Думки чиновників розійшлися: хтось вірить у відсутність бажання у Трампа вносити суттєві зміни в архітектуру безпеки, інші ж не розраховують на структурований процес через непередбачуваність республіканця.

"Вам потрібна угода з американцями, і неясно, чи захочуть вони її виконувати. Чи можете ви взагалі довіряти їм, що вони її дотримаються?" — сказав інший співрозмовник.

Офіційні особи НАТО пояснили, що зберегти альянс навіть без участі США — набагато простіше, ніж створювати новий. Це пояснюється труднощами через перегляд або відтворення військових планів, цілей, правил, командної структури, зобов’язань тощо.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон планує організувати саміт "коаліції охочих", на якому країни обговорять підтримку України. На зустріч запрошений і президент Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, створена європейцями "коаліція охочих" обговорює забезпечення безпеки в Україні після укладення мирної угоди. Велика Британія може передати винищувачі Typhoon або F35.