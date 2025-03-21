Макрон анонсував саміт "коаліції охочих": у ньому візьме участь Зеленський, що відомо

Французький лідер хоче провести зустріч країн: під час саміту лідери обговорюватимуть кроки щодо досягнення миру в Україні.

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Завершилося засідання Європейської Ради, яке відбулося в Брюсселі 20 березня. Після нього президент Франції Емманюель Макрон повідомив ЗМІ про те, що планує організувати саміт "коаліції охочих", який відбудеться наступного четверга, 27 березня. Водночас він наголосив на тому, що поки що Кремль не хоче миру. Про це стало відомо від французького мовника BFMTV.

"Наступного четверга в Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих" за присутності президента України Володимира Зеленського", — йдеться у повідомленні.

Участь у саміті візьмуть країни, які готові гарантувати українцям мир та безпеку, а також допомогти у досягнення мирної угоди із Росією.

Також французький лідер підкреслив, що країни Європейської Ради підтримали американо-українську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню. Однак при цьому Макрон додав, що дії Кремля демонструють те, що Росія "щиро не хоче миру" на цьому етапі.

"У цьому плані часткова відповідь Росії, яка дуже розчаровує, я сподіваюся, є лише тимчасовою відмовою", — зазначив французький лідер.

"Коаліція охочих" Макрона: що відомо

20 березня видання The Telegraph повідомило про те, що французький лідер збирається створити так звану "коаліцію охочих". Кореспонденти зазначили, що Макрон розглядає можливість створення місії для захисту майбутньої мирної угоди під керівництвом ООН.

Також у виданні повідомили, що французький лідер хоче за участі країн НАТО та ЄС створити "коаліцію охочих" для формування миротворчих сил за підтримки гарантій безпеки США. Хоча подробиць Макрон поки що не розкриває, однак їх можуть оприлюднити вже наступного тижня, коли й відбудеться анонсований саміт.

Нагадаємо, 16 березня Макрон заявив про те, що кілька країн готові приєднатися до коаліції для розгортання миротворчих військ на території України. При цьому він зазначав, що Росія не має права забороняти розгортання миротворців на території України.

Також 20 березня Фокус дізнавався, що між Україною та Кремлем мають пройти непрямі переговори.

На початку місяця Фокус також з'ясовував, чи зможуть французькі ракети захистити українську територію.