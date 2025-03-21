Макрон анонсировал саммит "коалиции желающих": в нем примет участие Зеленский, что известно

Французский лидер хочет провести встречу стран: во время саммита лидеры будут обсуждать шаги по достижению мира в Украине.

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Завершилось заседание Европейского Совета, которое состоялось в Брюсселе 20 марта. После него президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил СМИ о том, что планирует организовать саммит "коалиции желающих", который состоится в следующий четверг, 27 марта. В то же время он отметил, что пока Кремль не хочет мира. Об этом стало известно от французского вещателя BFMTV.

"В следующий четверг в Париже состоится саммит "коалиции желающих" в присутствии президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.

Участие в саммите примут страны, которые готовы гарантировать украинцам мир и безопасность, а также помочь в достижении мирного соглашения с Россией.

Также французский лидер подчеркнул, что страны Европейского Совета поддержали американо-украинское предложение по 30-дневному прекращению огня. Однако при этом Макрон добавил, что действия Кремля демонстрируют то, что Россия "искренне не хочет мира" на этом этапе.

"В этом плане частичный ответ России, который очень разочаровывает, я надеюсь, является лишь временным отказом", — отметил французский лидер.

"Коалиция желающих" Макрона: что известно

20 марта издание The Telegraph сообщило о том, что французский лидер собирается создать так называемую "коалицию желающих". Корреспонденты отметили, что Макрон рассматривает возможность создания миссии для защиты будущего мирного соглашения под руководством ООН.

Также в издании сообщили, что французский лидер хочет при участии стран НАТО и ЕС создать "коалицию желающих" для формирования миротворческих сил при поддержке гарантий безопасности США. Хотя подробностей Макрон пока не раскрывает, однако их могут обнародовать уже на следующей неделе, когда и состоится анонсированный саммит.

Напомним, 16 марта Макрон заявил о том, что несколько стран готовы присоединиться к коалиции для развертывания миротворческих войск на территории Украины. При этом он отмечал, что Россия не имеет права запрещать развертывание миротворцев на территории Украины.

Также 20 марта Фокус узнавал, что между Украиной и Кремлем должны пройти непрямые переговоры.

В начале месяца Фокус также выяснял, смогут ли французские ракеты защитить украинскую территорию.