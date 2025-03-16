К коалиции для развертывания войск в Украине хотят присоединиться несколько стран, — Макрон

Войска союзников могут разместиться в Киеве, Одессе и Львове. При этом, считает президент Франции Эмманюэль Макрон, Россия не имеет права запрещать развертывание миротворцев на территории Украины.

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Несколько европейских, а также неевропейских стран выразили желание присоединиться к коалиции развертывания войск в Украине. Об этом, как сообщает издание La Depeche, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, целью созданной коалиции является не массовая отправка европейских войск, а развертывание нескольких тысяч военных от каждой страны в ключевых точках для укрепления украинской обороны и демонстрации долгосрочной поддержки Украины.

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Изданию Le Parisien пишет, что миротворческие войска союзников могут разместиться в Киеве, Одессе и Львове.

При этом, несмотря на то, что Россия категорически против присутствия военных стран ЕС и НАТО в Украине, Макрон считает, что у Кремля нет права голоса по данному вопросу.

"Украина — суверенное государство, если оно просит союзные войска находиться на его территории, то РФ не может привлекаться к принятию решения", — заявил Макрон.

Напомним, что в начале марта Франция предлагала для Украины "ограниченное перемирие", которое продлится месяц "в воздухе на морях и в энергетической инфраструктуре".

Также Фокус писал, что посольство России в Австралии заявило, что возможное развертывание австралийского миротворческого контингента в Украине приведет к "серьезным последствиям".