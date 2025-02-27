"РФ никогда не согласится на миротворцев из ЕС в Украине": Лукашенко высказался о мирных переговорах

Белорусский диктатор говорит, что Путин подтвердил готовность вести переговоры с украинской стороной. В то же время РФ категорически против размещения в Украине миротворцев из Европы.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на размещение в Украине миротворческих сил из стран Европейского Союза, что Кремль "может настораживать" соглашение Киева с Вашингтоном по редкоземельным металлам и что "вопрос Украины без Украины решаться не будет". Об этом он сказал в интервью американскому блогеру и криптопредпринимателю Марио Науфалу, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Белорусский правитель утверждает, что Москва категорически против и никогда не согласится на размещение в Украине иностранных миротворческих сил.

"По крайней мере, такова позиция России на сегодня. Тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию на данный момент", — сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что во время последних контактов с ним президент РФ Владимир Путин подтвердил, что готов говорить об урегулировании ситуации в том числе и с украинской стороной.

"Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь коснулись на этих переговорах вопроса Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", — сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский диктатор считает, что соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам должно настораживать Кремль.

"Скорее всего, это может настораживать, если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за пределы экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы и нет? Россия спокойно будет работать", — сказал он.

По словам Лукашенко, Путин сказал ему, что "американцы ломятся в открытую дверь", и все эти ресурсы есть и у России, поэтому Вашингтон мог бы договориться с Москвой.

Отметим, 25 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтверждал, что Кремль готов сотрудничать с США для добычи 658 млн тонн полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил условия мира со стороны России. Он заявил, что Кремль не согласится на прекращение боевых действий за линией фронта, потому что это "противоречит конституции".

Также 26 февраля СМИ писали, что представители США изъяли гарантии безопасности из предыдущих версий соглашения о полезных ископаемых Украины и добавили их только в конечный вариант в "расплывчатой" формулировке.