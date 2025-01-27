Выборы президента Беларуси: Лукашенко побил рекорд по числу собранных голосов
Седьмой раз главой Беларуси стал Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он превзошел себя и набрал наибольшее количество голосов избирателей за все выборы.
В Беларуси подвели итоги президентских выборов. Седьмой раз главой государства стал Александр Лукашенко, получив 86,82% голосов, сообщило издание "Зеркало" со ссылкой на данные местного Центризбиркома.
Другие четыре кандидата набрали суммарно менее 10% голосов избирателей, против всех проголосовали 3,6%. Окончательные итоги выборов подведут 3 февраля.
Примечательно, что на текущих выборах президента Лукашенко побил личный рекорд по количеству собранных голосов. Издание приводит хронологию результатов голосования за президента Беларуси в разные годы:
- во втором туре на выборах 1994 года Лукашенко набрал 80,34% голосов;
- на выборах 2001 года — 75,65%;
- в 2006-м — 82,97%;
- в 2010-м — 79,65%;
- в 2015-м — 83,47%;
- В 2020-м — 80,1%.
Последние выборы президента Беларуси 2020 года сопровождались массовыми протестами со стороны оппозиции. Многие люди подверглись арестам, пыткам и получили уголовные сроки.
"Зеркало" называет соперников Лукашенко "спойлерами", которым отведены разные функции. В частности, кандидаты запутывают избирателей, мешают другим с шансами на победу, а также просто находятся в списках для количества.
"Никого из зарегистрированных кандидатов нельзя назвать независимыми и реальными соперниками для Лукашенко", — отметили журналисты.
Напомним, в МИД Украины уже давали оценку результатам выборов в Беларуси. Александр Лукашенко остается союзником врага Украины президента РФ Владимира Путина.
Лукашенко недавно отвечал на вопросы о первых днях российского вторжения в Украину. Он отрицал предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.