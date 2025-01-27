Выборы президента Беларуси: Лукашенко побил рекорд по числу собранных голосов

Седьмой раз главой Беларуси стал Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он превзошел себя и набрал наибольшее количество голосов избирателей за все выборы.

Related video

В Беларуси подвели итоги президентских выборов. Седьмой раз главой государства стал Александр Лукашенко, получив 86,82% голосов, сообщило издание "Зеркало" со ссылкой на данные местного Центризбиркома.

Другие четыре кандидата набрали суммарно менее 10% голосов избирателей, против всех проголосовали 3,6%. Окончательные итоги выборов подведут 3 февраля.

Александр Лукашенко получил почти 87% голосов

Примечательно, что на текущих выборах президента Лукашенко побил личный рекорд по количеству собранных голосов. Издание приводит хронологию результатов голосования за президента Беларуси в разные годы:

во втором туре на выборах 1994 года Лукашенко набрал 80,34% голосов;

на выборах 2001 года — 75,65%;

в 2006-м — 82,97%;

в 2010-м — 79,65%;

в 2015-м — 83,47%;

В 2020-м — 80,1%.

Последние выборы президента Беларуси 2020 года сопровождались массовыми протестами со стороны оппозиции. Многие люди подверглись арестам, пыткам и получили уголовные сроки.

"Зеркало" называет соперников Лукашенко "спойлерами", которым отведены разные функции. В частности, кандидаты запутывают избирателей, мешают другим с шансами на победу, а также просто находятся в списках для количества.

"Никого из зарегистрированных кандидатов нельзя назвать независимыми и реальными соперниками для Лукашенко", — отметили журналисты.

Напомним, в МИД Украины уже давали оценку результатам выборов в Беларуси. Александр Лукашенко остается союзником врага Украины президента РФ Владимира Путина.

Лукашенко недавно отвечал на вопросы о первых днях российского вторжения в Украину. Он отрицал предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.