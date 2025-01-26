Выборы в Беларуси: результаты экзит-полов, реакция оппозиции и Украины (фото)

За Александра Лукашенко, по предварительным данным, отдали свой голос 87,6% белорусов. Тем временем белорусы в Варшаве устроили протест против его режима.

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Стали известны первые результаты экзит-полов выборов президента в Беларуси. Об этом сообщает Belta.

За главу государства Александра Лукашенко, по предварительным данным, отдали свой голос 87,6% белорусов. Его оппонент Олег Гайдукевич получил 1,8%, Анна Канопацкая — 1,6%, Сергей Сиранков — 2,7%, а Александр Хижняк — 1,2%.

5,1% белорусов проголосовали "против всех".

Между тем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает Запад не признавать выборы президента Беларуси, ведь их нельзя назвать именно выборами, пишет издание Delfi.

26 января белорусы во главе с Тихановской устроили протест в Варшаве.

"Спасибо всем, кто сегодня выходит на акции... Мы продолжаем вместе делать шаги, чтобы вернуть себе нашу страну. Пока мы вместе — мы все преодолеем. И обязательно вернемся домой", — написала оппозиционерка.

Белорусы устроили протест в Варшаве Фото: скріншот Белорусы устроили протест в Варшаве Фото: скріншот

Отметим, что Лукашенко руководит РБ с 1994 года.

Реакция Украины на выборы в Беларуси

Во время брифинга для представителей украинских и иностранных СМИ спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил на вопрос журналиста относительно официальной позиции Украины относительно легитимности президентских выборов в РБ.

"Для нас очевидно, что Александр Лукашенко продолжит оставаться союзником и соучастником Путина в его войне против Украины, которая происходит вопреки интересам белорусского народа. Считаем, что оба диктатора продолжат имитировать бурную борьбу с так называемыми "угрозами коллективного Запада", которыми они запугивают своих граждан и которые не имеют никаких оснований", — сказал Тихий.

Поскольку Киев не видит никаких предпосылок для возобновления контактов с Лукашенко, вопрос признания его легитимности не является актуальным.

Украина солидарна с позицией государств-членов ЕС, США, Канады, Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов.

Реакция ЕС

Европейский союз назвал президентские выборы в РБ, проходящие 26 января, нелегитимными и пригрозил новыми санкциями.

"Сегодняшние фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса в отношении того, кто управляет их страной. Безжалостные и беспрецедентные репрессии в отношении прав человека, ограничения участия в политической жизни и доступа к независимым СМИ в Беларуси лишили избирательный процесс какой-либо легитимности", — говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

Напомним, Лукашенко отреагировал на жест Илона Маска на инаугурации Трампа.

Ранее Фокус писал о "годовщине" правления Лукашенко и его обещаниях 1994 года.