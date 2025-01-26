"Очумели и одурели от больших денег": Лукашенко осудил Маска за скандальный жест (видео)

Белорусский президент заявил, что под этим жестом нацисты осуществляли Холокост, но ни один еврей якобы не осудил американского миллиардера.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января в Минске прокомментировал жест Илона Маска, сделанный на инаугурации Дональда Трампа, и выразил возмущение, связав этот жест с нацистской символикой. Отвечая на вопрос итальянского журналиста белорусский лидер заявил, что американцы и сам Маск "очумели и одурели".

Лукашенко резко высказался о том, что он назвал "зигованием" Маска. По его словам, подобные действия являются неуважением к жертвам нацизма, особенно учитывая трагический опыт Беларуси во время Второй мировой войны.

"Чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, это обнаглели американцы уже и этот Маск…" — сказал Лукашенко.

Также он выразил недоумение по поводу того, что мировое сообщество, в частности представители еврейской диаспоры, проигнорировали данный жест, и ни один еврей якобы не осудил американского миллиардера.

"Заметьте как евреи это проглотили. Ни один еврей Маска не осудил и не сказал Трампу — "что вы делаете там?". Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь. Кому ты добро принес?" — добавил белорусский президент.

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Лукашенко также акцентировал внимание на том, что в Беларуси слишком хорошо знают, что такое нацистская символика и ее последствия. Потери страны в годы войны оцениваются как одни из самых высоких среди европейских государств, так как население было частично уничтожено, а инфраструктура стерта с лица земли.

"Беларусь заплатила страшную цену за борьбу с нацизмом, и нас обвиняют в его пропаганде? Это безумцы, обнаглевшие и одуревшие от больших денег. Надо осуждать за нацизм не нас и не Советский Союз. А вот он, живой", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не критиковал скандальный жест Илона Маска. По его словам, на американского бизнесмена "возвели лживую клевету" и жест во время инаугурации Дональда Трампа не означает ничего плохого.