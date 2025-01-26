"Очумели и одурели от больших денег": Лукашенко осудил Маска за скандальный жест (видео)
Белорусский президент заявил, что под этим жестом нацисты осуществляли Холокост, но ни один еврей якобы не осудил американского миллиардера.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 января в Минске прокомментировал жест Илона Маска, сделанный на инаугурации Дональда Трампа, и выразил возмущение, связав этот жест с нацистской символикой. Отвечая на вопрос итальянского журналиста белорусский лидер заявил, что американцы и сам Маск "очумели и одурели".
Лукашенко резко высказался о том, что он назвал "зигованием" Маска. По его словам, подобные действия являются неуважением к жертвам нацизма, особенно учитывая трагический опыт Беларуси во время Второй мировой войны.
"Чем бы они это ни обосновывали, когда он там зигует открыто, это обнаглели американцы уже и этот Маск…" — сказал Лукашенко.
Также он выразил недоумение по поводу того, что мировое сообщество, в частности представители еврейской диаспоры, проигнорировали данный жест, и ни один еврей якобы не осудил американского миллиардера.
"Заметьте как евреи это проглотили. Ни один еврей Маска не осудил и не сказал Трампу — "что вы делаете там?". Что ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь. Кому ты добро принес?" — добавил белорусский президент.Важно
Лукашенко также акцентировал внимание на том, что в Беларуси слишком хорошо знают, что такое нацистская символика и ее последствия. Потери страны в годы войны оцениваются как одни из самых высоких среди европейских государств, так как население было частично уничтожено, а инфраструктура стерта с лица земли.
"Беларусь заплатила страшную цену за борьбу с нацизмом, и нас обвиняют в его пропаганде? Это безумцы, обнаглевшие и одуревшие от больших денег. Надо осуждать за нацизм не нас и не Советский Союз. А вот он, живой", — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не критиковал скандальный жест Илона Маска. По его словам, на американского бизнесмена "возвели лживую клевету" и жест во время инаугурации Дональда Трампа не означает ничего плохого.