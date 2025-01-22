"Это предупреждение": что значит жест Илона Маска, – мнение таролога

Таролог говорит, что жест Маска – это не про любовь. Он был хоть и спонтанным но вполне осознанным.

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Техномагнат Илон Маск удивил весь мир, когда во время речи на Capital One Arena в Вашингтоне перед поклонниками Дональда Трампа после инаугурации сделал жест, который напомнил как "римский салют", так и жест Sieg Heil!, популярный в нацистской Германии. Многих такой выпад даже откровенно шокировал, но сам миллиардер уже отреагировал, заявив, что все сравнения его с Гитлером – грязные проделки Демократической пары. Таролог Алена (Мадам Зидан) с помощью карт рассказала свое видение поступка Маска.

По ее словам, эпатажный основатель Tesla и SpaceX в первую очередь хотел подразнить публику.

"Он выкинул этот жест спонтанно, но есть в этом какая-то дразнилка, чтобы растормошить публику и создать некий конфликт", – говорит таролог.

Карты говорят, что его жест можно трактовать как некое предупреждение.

"Это некое предупреждение: кто не снами, тем до свидания. Такое ощущение, что он бросил вызов каким-то магнатам, сильным мира сего, не простым людям. Тем, у кого есть деньги, капитал. Это был спонтанный жест, но он, думаю, "вычудил" осознанно", – продолжает Алена.

Своим поступком Илон послал миру месседж. Скорее всего, будет некая группа, которая создаст свой новый режим, чтоы контролировать людей. Это не будет диктатура в ее прямом проявлении, но как-то обыграна.

Алена подчеркивает, что в этом жесте чувствуется запугивание, и отмечает некую экспрессивность или даже агрессию Илона в этот момент.

Жест Илона Маска

"Требует славы и подчинения, это не про "люблю". Это про страх и про подчинение. Идет намек на каку-то очень особую политику", – отмечает автор расклада, уточнив, что если коротко интерпретировать знаечение жеста, то он звучит: "Кто с нами — тот в команде, кто нет – не увидит ни денег, ни возможностей".

Ранее Фокус писал, что тарологи говорили про инаугурационный образ Мелании Трамп.