О чем предупредила мир своим нарядом на инаугурации Мелания Трамп, – мнения тарологов

Темно-синий наряд Мелании Трамп у многих вызвал вопросы, поскольку показался более мрачным и суровым, чем ее инаугурационный образ 2017 года.

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Инаугурационный образ Мелании Трамп интересовал всех, кто следил за мероприятиями. Она появилась на инаугурации Трампа в темно-синем ансамбле, состоящем из приталенного пальто, шляпы-канотье с белой лентой, туфлей в тон и черных перчаток. Многим ее наряд показался траурным, другие же заговорили о том, что через одежду первая леди США на что-то намекает. Астролог Алена (Мадам Зидан) тоже сделала расклад на ее инаугурационный образ и увидела интересные вещи.

Она подчеркнула, что наряд был продуман и ориентированный на то, чтобы привлечь внимание. Не исключено, что фокус на темном – месседж или привет странам, где черный цвет является важным символом.

Второй момент – предупреждение о, вероятно, грядущем финансовом крахе, трауре о каких-то бумагах. Возможно, речь идет о бумажных деньгах.

Инаугурационный образ Мелании в 2017 году Фото: Getty и в 2025 Фото: Getty

Отвечая на вопрос, почему есть угроза финансового кризиса, таролог сказала:

"Будет какой-то вопрос, когда что-то будет наращиваться, а потом окажется мыльным пузырем, который легко расколоть и разбить. А потом и станет вопрос, когда деньги, ресурсы и власть осядут в одних руках. Кто не успел, тот опоздал: остался ни с чем или нищим".

Судя по картам, будут остановлены какие-то войны, после чего начнут "убирать" деньги, а люди столкнутся с новыми правилами и ограничениями.

Говоря о том, почему Мелания скрывала лицо и глаза под шляпой, таролог отмечает, что в том кроется ее нежелание видеть то, что творится в мире.

"Есть какая-то конфликтная тема: тема войны и конфликтов. Что она не хочет видеть? Нищету и обесценивание", – отмечает она.

Отвечая на вопрос, каким Мелания видит новый срок своего мужа на посту президента, Алена говорит, что опасным, а будущее США – динамично развивающимся, но губительным для каких-то финансовых элит.

Еще один таролог, Карина, также поинтересовалась у карт, что хотела сказать своим нарядом первая леди. Как и Алена, она подтвердила, что Мелания хотела привлечь внимание и повернуть фокус на себя. По ее словам, ей это более чем удалось, она очень довольна произведенным эффектом.

Что касается выбора шляпы, которой не было на прошлой инаугурации, тот тут, говорят Карине карты, решение не только стилистическое, но и прагматичное. Шляпа позволяла ей сохранить прическу от ветра, поскольку во время мероприятий довелось немало перемещаться.

"Это было продуманно и укладывалось в концепцию общего образа их семьи".

Шляпа Мелании Трамп стала самой узнаваемой вещью в мире

Что касается домыслов о том, что Мелания могла надеть шляпу, чтобы "защититься" от поцелуев мужа, таролог их опровергла. По ее словам, это было просто казусом и не более.

Ранее Фокус писал, чего миру ждать от инаугурации Трампа.