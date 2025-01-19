Инаугурация Дональда Трампа: онлайн-репортаж церемонии (фото, видео)

Дональд Трамп 20 января 2025 года станет 47-м президентом США и сразу после инаугурации в Вашингтоне приступит к выполнению обязанностей. Место инаугурации впервые с 1985 года изменили и сделали закрытым из-за холодной погоды. Фокус ведет онлайн-репортаж инаугурации и главные заявления нового президента Штатов.

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Церемонию инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа перенесли с фасада здания Капитолия США внутрь Ротонды Капитолия, а парад на Пенсильвания-авеню — в Capital One Arena. Трамп сначала примет присягу и выступит с инаугурационной речью, а вступит в должность около 12:00 по времени в Вашингтоне (19:00 — по Киеву).

Инаугурационный день 20 января Трамп начнет с молитвы в епископальной церкви Святого Иоанна. В Белом доме у него запланировано традиционное чаепитие с уходящим президентом Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. Далее политик отправится в Капитолий.

Инаугурацию 47-го президента США посетят известные миллиардеры, бизнесмены и руководители технологических компаний, в том числе трое самых богатых людей мира: Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос. На мероприятие приглашены гендиректор Apple Тим Кук и гендиректор китайской соцсети TikTok Шу Чу.

Ожидается прибытие многих иностранных топ-политиков: президент Аргентины Хавьер Милей, британский популист Найджел Фарадж, выступающий против Евросоюза, французский ультраправый политик Эрик Земмур и бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По возвращению в Белый дом во второй половине дня Дональд Трамп начнет подписывать множество заранее приготовленных указов. Президентские решения касаются экономики, энергетики и вопросов границы с Мексикой. Массовая депортация нелегальных мигрантов будет главным приоритетом в первые дни президентства Трампа.

Текстовая онлайн-трансляция инаугурации Дональда Трампа

17:20, 19 января

Накануне инаугурации модные обозреватели гадают, в чем появится на публике новая первая леди Мелания Трамп, 54-летняя бывшая модель из Словении. Фокус вспоминает самые яркие наряды Мелании Трамп во время первого президентского срока ее мужа.

Восемь лет назад, 20 января 2017 года в день инаугурации Дональда Трампа Мелания надела пудрово-голубое платье, облегающее ее фигуру с жакетом-болеро. Все наряды были от американского дизайнера Ralph Lauren.

Первая леди Мелания Трамп была моделью

Во время приема в Букингемском дворце 3 июня 2019 года Мелания Трамп выбрала платье Dior haute couture цвета слоновой кости и с вырезом в форме пламени. Дополнением к образу стали высокие белые перчатки и туфли Manolo Blahnik из замши цвета слоновой кости.

Мелания Трамп в платье Dior на приеме в Букингемском дворце

17:00, 19 января

Накануне инаугурации 47-го президента США Фокус вспоминает все, что известно о трех женах Дональда Трампа. На старте создания империи недвижимости первой женой Дональда Трампа была Ивана Трамп. Она родила миллиардеру троих детей.

Ивана приехала в канадский Монреаль из Чехии, там она работала моделью и лыжным инструктором. Дональд Трамп подошел к ней в Нью-Йорке во время ужина с группой других моделей и так начались отношения пары. Брак продлился до 1989 года: Ивана узнала об изменах Трампа с моделью Марлой Мейплз.

Брак с Иваной Трамп продлился до 1989 года

Отношения бизнесмена с Мейплз были продолжительными, в 1993 году у них родилась дочь Тиффани и через несколько месяцев они поженились.

В 1997 году пара развелась, причем процедура развода длилась в суде два года. За это время Дональд Трамп познакомился с нынешней женой Меланией Трамп.

15:30, 19 января

Новоизбранный президент США запустил свою криптовалюту мемкоин $Trump. Ее рыночная капитализация которой буквально за считанные часы взлетела до нескольких миллиардов долларов.

Дональд Трамп запустил свою криптовалюту

Мемкоины используются для повышения популярности вирусного онлайн-события, они не имеют внутренней ценности. Инвестиции в такие валюты крайне нестабильны, на данный момент выпущено около 200 миллионов цифровых токенов, еще 800 миллионов хотят выпустить в течение следующих трех лет.

12:00, 19 января

Дональд Трамп в интервью NBC News рассказал, чем займется сразу после вступления в должность. Первым делом он подпишет рекордное количество указов и посетит Лос-Анджелес для оценки убытков от пожаров.

9:00, 19 января

Дональд Трамп вместе с женой Меланией Трамп и сыном Бэрроном прибыли в Вашингтон перед церемонией инаугурации. Семейство доставил американский военный самолет C-32 рейсом Special Air Mission 47.

Перед полетом в Вашингтон он провел праздничное мероприятие в своем Национальном гольф-клубе Trump в Стерлинге. Там он выступил с речью и вышел на балкон, чтобы посмотреть фейерверк и выступление тенора Кристофера Маччио.

Фокус ранее писал, что на аукционе Rockstar Car в США выставили суперкар Ferrari F430 2007 года, который принадлежал Дональду Трампу. Машину ранее пытались продать на аукционах по цене от 270 до 315 тысяч долларов.

Дональд Трамп 17 января 2024 года говорил по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином. Американский лидер надеется, что вместе они решат "немедленно многие проблемы".