TikTok возобновил работу в США: подробности

Социальная сеть TikTok частично возобновила работу в США после блокировки платформы из-за введенного Конгрессом запрета. Немалую роль в этом сыграл новый президент Дональд Трамп.

Related video

Китайская социальная сеть TikTok частично возобновил свою работу в США после блокировки платформы из-за введенного запрета. Об этом сообщили представители компании в соцсети X.

"По согласованию с нашими поставщиками услуг, TikTok находится в процессе возобновления работы сервиса. Мы благодарим президента [CША Дональда] Трампа за то, что он придал необходимую ясность и заверил наших поставщиков услуг, что они не столкнутся со штрафными санкциями", — говорится на странице приложения в соцсети X.

По словам представителей, TikTok используют более чем 170 миллионов американцев. Благодаря сервису "процветают" более чем 7 миллионов малых предприятий.

"Это — сильная позиция против произвольной цензуры. Мы будем работать с президентом Трампом над долгосрочным решением, которое сохранит TikTok в США", — отмечается в заявлении.

Генеральный директор TikTok Шоу Чу также похвалил Трампа, а на пресс-конференции в Мар-а-Лаго в декабре прошлого года он заявил, что его победа на выборах президента отчасти связана с TikTok, сообщил американский канал CNN.

"Мы благодарны и рады поддержке президента, который действительно понимает нашу платформу. Он использовал TikTok для выражения собственных мыслей и точек зрения, общаясь с миром и получая более 60 миллиардов просмотров своего контента", — заявил гендиректор соцсети.

Однако указ Трампа о возобновлении работы TikTok может столкнуться с проблемами, в том числе со стороны республиканцев. Некоторые конгрессмены полагают, что TikTok должен вернуться в онлайн только после разрыва всех связей с коммунистическим Китаем.

Даже если Трамп пообещает отменить запрет, он не сможет просто отменить закон, принятый Конгрессом и подписанный президентом указом.

Напомним, ранее Дональд Трамп озвучивал условия для возобновления работы TikTok в США. Для этого Штаты должны иметь в собственности 50% китайской компании.

В качестве альтернативы TikTok пользователи в Штатах перешли на приложение для социальных сетей RedNote. В Китае оно известно под названием "Xiaohongshu".