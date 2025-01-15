"Красная книга" из Китая: что известно о приложении, на которое переходят пользователи TikTok

Платформа, известная в Китае под китайским названием "Xiaohongshu" стала популярна среди пользователей из США, которые могут лишиться своих аккаунтов в TikTok.

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Китайское приложение для социальных сетей RedNote оказалось в центре внимания после того, как более 700 тысяч пользователей TikTok недавно присоединились к платформе в знак протеста против вероятного неминуемого запрета приложения для коротких видео в Соединенных Штатах уже 19 января. Об этом пишет Reuters.

Приложение RedNote – известно в Китае под китайским названием "Xiaohongshu". Это популярная соцсеть о стиле жизни, где пользователи документируют свою жизнь и публикуют рекомендации.

Приложение, объединяющее социальные сети, электронную коммерцию и обмен видео, стало самым скачиваемым приложением в американском Apple App Store.

Интерфейс приложения RedNote Фото: Скриншот

В чате под названием "TikTok Refugees" (беженцы TikTok) на RedNote собралось более 50 000 пользователей из США и Китая. Обсуждения варьировались от еды и безработицы среди молодежи до культурных обменов. Однако некоторые разговоры затрагивали деликатные темы.

Когда американский пользователь спросил о правовых различиях между Китаем и Гонконгом, китайский пользователь ответил: "Мы предпочитаем не говорить об этом здесь". Такое взаимодействие подчеркивает как любопытство, так и трудности в преодолении культурных различий.

RedNote привлек всплеск пользователей из США, вызванный надвигающимся запретом TikTok и желанием протестовать против ограничения. Многие пользователи рассматривают платформу как потенциальную альтернативу, которая предлагает новый способ общения и обмена контентом.

Что известно о приложении RedNote

RedNote часто рассматривается как локализованная адаптация Instagram в Китае. Его китайское название Xiaohongshu переводится как "Маленькая красная книга". Это буквальная отсылка к сборнику высказываний китайского коммунистического лидера Мао Цзэдуна, который был издан в 1966 году и на Западе называется "Маленькой красной книжечкой", или "Цитатником Мао".

Красная книжечка цитат Мао на пропагандистских плакатах Фото: Ebay

В настоящее время в Китае RedNote широко рассматривается как поисковая система, к которой можно обратиться за рекомендациями, а самые популярные темы в приложении охватывают красоту, моду, путешествия и еду. Его пользователи в Китае в основном молодежь и женщины.

Его интерфейс отличается от TikTok или Instagram тем, что он отображает несколько публикаций — видео, фотографии или длинные тексты — одновременно.

Пользователи могут участвовать в обсуждениях, делиться своими постами, звонить друг другу и приобретать продукты.

По данным китайских СМИ, по состоянию на 2023 год число активных пользователей сервиса превысило 300 миллионов ежемесячно.

Кому принадлежит RedNote

Приложение было основано Мирандой Ку, его нынешним президентом, и Чарлвином Мао, его генеральным директором, в 2013 году в Шанхае. Изначально они назвали приложение "Hong Kong Shopping Guide" и ориентировались на китайских туристов, ищущих рекомендации за пределами материкового Китая.

В число акционеров входят китайские технологические гиганты Alibaba и Tencent, государственный инвестор Сингапура Temasek, а также венчурные компании GSR Ventures, DST Global и GGV Capital.

По данным китайского списка богатейших людей Hurun, личное состояние Мао составляет около 18 миллиардов юаней (2,5 миллиарда долларов), а состояние Ку — 12 миллиардов юаней.

Приложение в основном используют китайцы, и хотя пользователи имеют возможность изменить язык приложения, большая часть контента на сегодня представлена ​​на китайском языке.

Приток пользователей TikTok, похоже, застал RedNote врасплох. Два источника, знакомых с компанией, заявили, что они изо всех сил пытаются найти способы модерировать англоязычный контент и создать инструменты для перевода с английского на китайский.

RedNote поддерживает только одну версию своего приложения, а не разделяет его на зарубежные и внутренние приложения. Напротив, Tencent использует зарубежные и внутренние версии своего приложения WeChat, а ByteDance также имеет версию TikTok для материкового Китая под названием Douyin, отчасти для соответствия правилам модерации китайского правительства.

Красная книжечка цитат Мао на пропагандистских плакатах Фото: Ebay

Компания стремится воспользоваться внезапным всплеском внимания, поскольку руководители видят в этом потенциальный путь к достижению глобальной популярности, подобной TikTok, сообщили источники.

Напомним, не исключено, что американский сегмент TikTok выкупит Илон Маск. TikTok борется с законом США, который требует от материнской компании продать бизнес из-за проблем национальной безопасности. Если Bytedance откажется, то рискует быть заблокированным в магазинах приложений для смартфонов США с 19 января.