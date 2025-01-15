"Червона книга" з Китаю: що відомо про додаток, на який переходять користувачі TikTok

Платформа, відома в Китаї під китайською назвою "Xiaohongshu", стала популярною серед користувачів зі США, які можуть втратити свої акаунти в TikTok.

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Китайський застосунок для соціальних мереж RedNote опинився в центрі уваги після того, як понад 700 тисяч користувачів TikTok нещодавно долучилися до платформи на знак протесту проти ймовірної неминучої заборони застосунку для коротких відео у Сполучених Штатах уже 19 січня. Про це пише Reuters.

Додаток RedNote — відомий у Китаї під китайською назвою "Xiaohongshu". Це популярна соцмережа про стиль життя, де користувачі документують своє життя і публікують рекомендації.

Застосунок, що об'єднує соціальні мережі, електронну комерцію та обмін відео, став найпопулярнішим додатком в американському Apple App Store.

Інтерфейс програми RedNote Фото: Скриншот

У чаті під назвою "TikTok Refugees" (біженці TikTok) на RedNote зібралося понад 50 000 користувачів зі США та Китаю. Обговорення варіювалися від їжі та безробіття серед молоді до культурних обмінів. Однак деякі розмови зачіпали делікатні теми.

Коли американський користувач запитав про правові відмінності між Китаєм і Гонконгом, китайський користувач відповів: "Ми вважаємо за краще не говорити про це тут". Така взаємодія підкреслює як цікавість, так і труднощі в подоланні культурних відмінностей.

RedNote привернув сплеск користувачів зі США, викликаний забороною TikTok, що насувається, і бажанням протестувати проти обмеження. Багато користувачів розглядають платформу як потенційну альтернативу, яка пропонує новий спосіб спілкування та обміну контентом.

Що відомо про додаток RedNote

RedNote часто розглядають як локалізовану адаптацію Instagram у Китаї. Його китайська назва Xiaohongshu перекладається як "Маленька червона книга". Це буквальне відсилання до збірки висловлювань китайського комуністичного лідера Мао Цзедуна, яка була видана 1966 року і на Заході називається "Маленькою червоною книжечкою", або "Цитатником Мао".

Червона книжечка цитат Мао на пропагандистських плакатах Фото: Ebay

Нині в Китаї RedNote широко розглядають як пошукову систему, до якої можна звернутися за рекомендаціями, а найпопулярніші теми в застосунку охоплюють красу, моду, подорожі та їжу. Його користувачі в Китаї переважно молодь і жінки.

Його інтерфейс відрізняється від TikTok або Instagram тим, що він відображає кілька публікацій — відео, фотографії або довгі тексти — одночасно.

Користувачі можуть брати участь в обговореннях, ділитися своїми постами, дзвонити один одному і купувати продукти.

За даними китайських ЗМІ, станом на 2023 рік кількість активних користувачів сервісу перевищила 300 мільйонів щомісяця.

Кому належить RedNote

Додаток було засновано Мірандою Ку, його нинішнім президентом, і Чарлвіном Мао, його генеральним директором, у 2013 році в Шанхаї. Спочатку вони назвали додаток "Hong Kong Shopping Guide" і орієнтувалися на китайських туристів, які шукають рекомендації за межами материкового Китаю.

До числа акціонерів входять китайські технологічні гіганти Alibaba і Tencent, державний інвестор Сінгапуру Temasek, а також венчурні компанії GSR Ventures, DST Global і GGV Capital.

За даними китайського списку найбагатших людей Hurun, особисті статки Мао становлять близько 18 мільярдів юанів (2,5 мільярда доларів), а статки Ку — 12 мільярдів юанів.

Додаток здебільшого використовують китайці, і хоча користувачі мають можливість змінити мову застосунку, більша частина контенту на сьогодні представлена китайською мовою.

Приплив користувачів TikTok, схоже, застав RedNote зненацька. Два джерела, знайомі з компанією, заявили, що вони щосили намагаються знайти способи модерувати англомовний контент і створити інструменти для перекладу з англійської на китайську.

RedNote підтримує тільки одну версію свого застосунку, а не розділяє його на закордонні та внутрішні застосунки. Навпаки, Tencent використовує закордонні та внутрішні версії свого застосунку WeChat, а ByteDance також має версію TikTok для материкового Китаю під назвою Douyin, почасти для відповідності правилам модерації китайського уряду.

Червона книжечка цитат Мао на пропагандистських плакатах Фото: Ebay

Компанія прагне скористатися раптовим сплеском уваги, оскільки керівники бачать у цьому потенційний шлях до досягнення глобальної популярності, подібної до TikTok, повідомили джерела.

Нагадаємо, не виключено, що американський сегмент TikTok викупить Ілон Маск. TikTok бореться із законом США, який вимагає від материнської компанії продати бізнес через проблеми національної безпеки. Якщо Bytedance відмовиться, то ризикує бути заблокованим у магазинах додатків для смартфонів США з 19 січня.