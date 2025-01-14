Китай розглядає можливість продажу американського бізнесу TikTok Ілону Маску

Якщо угоду буде укладено, то Маску належатиме вже дві найбільші соцмережі у світі. У 2022 році мільярдер купив Twitter.

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Китайський уряд розглядає можливість продажу американського сегмента Tiktok технологічному мільярдеру Ілону Маску. У Пекіні обговорюють плани дій у надзвичайних ситуаціях для застосунку, який наразі належить китайському технологічному гіганту Bytedance. Про це пише Bloomberg.

TikTok Фото: Unsplash

TikTok бореться із законом США, який вимагає від материнської компанії продати бізнес через проблеми національної безпеки. Якщо Bytedance відмовиться, то ризикує бути заблокованим у магазинах додатків для смартфонів США з 19 січня.

Минулого тижня представники TikTok заявили у Верховному суді, що заборона порушує їхнє право на свободу слова, хоча кілька суддів під час слухань дали зрозуміти, що вони можуть підтримати закон.

Хоча Bytedance неодноразово наполягав на тому, що додаток не продається, Bloomberg повідомив, що китайські урядові радники намагалися досягти компромісу з новою адміністрацією Дональда Трампа. Один зі сценаріїв, який, як стверджується, розглядався, полягає в тому, що X (колишній Twitter) Ілона Маска візьме на себе управління операціями TikTok у США.

Ілон Маск після купівлі Twitter Фото: Скрін відео

Зазначається, що можлива угода з Маском "все ще попередня". Наразі незрозуміло, чи проводили якісь офіційні переговори з TikTok або Маском особисто, а обговорення в Китаї мали вельми попередній характер.

Проте Ілон Маск дав зрозуміти, що він проти заборони TikTok. Минулого року він сказав: "На мою думку, TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі X. Це суперечило б свободі слова і вираження. Це не те, за що виступає Америка".

Незважаючи на те, що раніше обраний президент Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого терміну, відтоді він змінив свою позицію щодо заборони, написавши до Верховного суду і попросивши його відкласти блокування, щоб знайти "політичне рішення". Він також сказав, що у нього "тепле місце в серці для TikTok", оскільки він бачить у ньому противагу Facebook.

Ілон Маск і Дональд Трамп Фото: Getty

Минулого тижня адвокат TikTok також закликав суд призупинити заборону до вступу Трампа на посаду в понеділок. "Ми можемо опинитися в іншому світі", — заявила юридична команда TikTok.

Якби TikTok було виставлено на продаж, він, найімовірніше, коштував би десятки мільярдів доларів. Мільярдер Френк Маккорт і американський інвестор Кевін О'Лірі заявили, що вони були б зацікавлені в торгах за додаток. Адже 2022 року Ілон Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів.

TikTok завжди наполягав на тому, що не становить загрози національній безпеці, і прагнув відокремити свою повсякденну діяльність від китайської Bytedance.

Будь-яка угода щодо TikTok потребуватиме схвалення китайського уряду, що ще більше ускладнить потенційний продаж. TikTok заявив, що будь-який поділ буде "надзвичайно складним".

Ілон Маск підтримував теплі відносини з китайським урядом, незважаючи на торговельну напруженість між Білим домом і Пекіном, називаючи себе "великим шанувальником Китаю". Його автомобільна компанія Tesla зберігає свій найбільший автомобільний завод у країні, і її автомобілі користуються популярністю, незважаючи на місцеву конкуренцію.

Нагадаємо, американський підприємець-мільярдер Ілон Маск розглядає зміни у функціоналі платформи X (раніше — Twitter). Він планує прибрати з повідомлень позначки дати і встановити для нових користувачів плату в розмірі 8 доларів США за реєстрацію.

А 7 січня генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про низку змін у своїх методах модерації контенту. Вони фактично покладуть край багаторічній програмі фактчекінгу, яка була впроваджена для боротьби з поширенням дезінформації на платформах компанії.