Китай рассматривает возможность продажи американского бизнеса TikTok Илону Маску

Если сделка будет заключена, то Маску будет принадлежать уже две крупнейшие соцсети в мире. В 2022 году миллиардер купил Twitter.

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Китайское правительство рассматривает возможность продажи американского сегмента Tiktok технологическому миллиардеру Илону Маску. В Пекине обсуждают планы действий в чрезвычайных ситуациях для приложения, которое сейчас принадлежит китайскому технологическому гиганту Bytedance. Об этом пишет Bloomberg.

TikTok Фото: Unsplash

TikTok борется с законом США, который требует от материнской компании продать бизнес из-за проблем национальной безопасности. Если Bytedance откажется, то рискует быть заблокированным в магазинах приложений для смартфонов США с 19 января.

На прошлой неделе представители TikTok заявили в Верховном суде, что запрет нарушает их право на свободу слова, хотя несколько судей в ходе слушаний дали понять, что они могут поддержать закон.

Хотя Bytedance неоднократно настаивал на том, что приложение не продается, Bloomberg сообщил, что китайские правительственные советники пытались достичь компромисса с новой администрацией Дональда Трампа . Один из сценариев, который, как утверждается, рассматривался, заключается в том, что X (бывший Twitter) Илона Маска, возьмет на себя управление операциями TikTok в США.

Илон маск после покупки Twitter Фото: Скрин видео

Отмечается, что возможная сделка с Маском "все еще предварительная". Пока неясно, проводились ли какие-либо официальные переговоры с TikTok или Маском лично, а обсуждения в Китае носили весьма предварительный характер.

Тем не менее, Илон Маск дал понять, что он против запрета TikTok. В прошлом году он сказал: "По моему мнению, TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе X. Это противоречило бы свободе слова и выражения. Это не то, за что выступает Америка".

Несмотря на то, что ранее избранный президент Дональд Трамп пытался запретить TikTok во время своего первого срока, с тех пор он изменил свою позицию по поводу запрета, написав в Верховный суд и попросив его отложить блокировку, чтобы найти "политическое решение". Он также сказал, что у него "теплое место в сердце для TikTok", поскольку он видит в нем противовес Facebook.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Getty

На прошлой неделе адвокат TikTok также призвал суд приостановить запрет до вступления Трампа в должность в понедельник. "Мы можем оказаться в другом мире", — заявила юридическая команда TikTok.

Если бы TikTok был выставлен на продажу, он, скорее всего, стоил бы десятки миллиардов долларов. Миллиардер Фрэнк Маккорт и американский инвестор Кевин О'Лири заявили, что они были бы заинтересованы в торгах за приложение. Ведь в 2022 году Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов.

TikTok всегда настаивал на том, что не представляет угрозы национальной безопасности, и стремился отделить свою повседневную деятельность от китайской Bytedance.

Любая сделка по TikTok потребует одобрения китайского правительства, что еще больше усложнит потенциальную продажу. TikTok заявил, что любое разделение будет "чрезвычайно сложным".

Илон Маск поддерживал теплые отношения с китайским правительством, несмотря на торговую напряженность между Белым домом и Пекином, называя себя "большим поклонником Китая". Его автомобильная компания Tesla сохраняет свой крупнейший автомобильный завод в стране, и ее автомобили пользуются популярностью, несмотря на местную конкуренцию.

Напомним, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск рассматривает изменения в функционале платформы X (ранее — Twitter). Он планирует убрать из сообщений отметки даты и установить для новых пользователей плату в размере 8 долларов США за регистрацию.

А 7 января, генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о ряде изменений в своих методах модерации контента. Они фактически положат конец многолетней программе фактчекинга, которая была внедрена для борьбы с распространением дезинформации на платформах компании.