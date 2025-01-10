Регистрация станет платной: Маск планирует нововведения для платформы X, — СМИ

Предприниматель хочет убрать из сообщений в ленте отметки дат для "улучшения интерфейса" и установить плату за регистрацию для новых пользователей.

Related video

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск рассматривает изменения в функционале платформы X (ранее — Twitter). Он планирует убрать из сообщений отметки даты и установить для новых пользователей плату в размере 8 долларов США за регистрацию, пишет издание Fortune со ссылкой на свои источники.

По словам инсайдеров, Маск продвигает идею убрать даты из сообщений X в последние недели. Предприниматель предлагает убрать даты в общей ленте, а увидеть время создания публикации можно будет, нажав на нее. По мнению Маска, это улучшит пользовательский интерфейс. Однако некоторые сотрудники считают, что это сделает платформу "запутанной" и усугубит проблему дезинформации, ведь большинство пользователей только прокручивают ленту, не переходя к отдельным сообщениям.

Представитель X на запросы о комментариях не ответил, отмечают журналисты.

Илон Маск хочет сделать платную регистрацию на X

Маск планирует уже в феврале 2025 года ввести плату в размере 8 долларов за регистрацию на платформе X новых пользователей. По информации источников журналистов, новые пользователи будут получать также один бесплатный месяц X Premium — подписки стоимостью 7 долларов в месяц, которая дает пользователям синюю галочку верификации.

Один из инсайдеров объяснил, что плата за регистрацию в X разрабатывалась в течение нескольких месяцев, и компания позиционирует ее как шаг к борьбе с ботами на платформе. Год назад эту идею тестировали на Филиппинах и в Новой Зеландии, установив оплату в размере 1 доллара.

Хотя тогда Маск заявил, что это не связано с увеличением прибыли, теперь он сказал, что платная регистрация — "единственный способ" сделать X прибыльной, сказал собеседник издания.

Напомним, владелец корпорации Meta Марк Цукерберг 7 января объявил, что прекращает программу фактчекинга на своих платформах Facebook, Instagram и Threads. Он объяснил это стремлением вернуться к свободе выражения мнений, и журналисты New York Times связали решение с возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

8 января Илон Маск пошутил над премьер-министром Канады Джастином Трюдо, когда тот в ответ на заявления президента США Дональда Трампа сказал, что его страна никогда не присоединится к Соединенным Штатам. Маск назвал Трюдо "девочкой" и сказал, что он "больше не губернатор Канады".