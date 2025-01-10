Реєстрація стане платною: Маск планує нововведення для платформи X, — ЗМІ

Підприємець хоче прибрати з дописів у стрічці позначки дат для "покращення інтерфейсу" та встановити плату за реєстрацію для нових користувачів.

Related video

Американський підприємець-мільярдер Ілон Маск розглядає зміни у функціоналі платформи X (раніше — Twitter). Він планує прибрати з дописів позначки дати та встановити для нових користувачів плату в розмірі 8 доларів США за реєстрацію, пише видання Fortune з посиланням на свої джерела.

За словами інсайдерів, Маск просуває ідею прибрати дати з дописів X останніми тижнями. Підприємець пропонує прибрати дати у загальній стрічці, а побачити час створення публікації можна буде, натиснувши на неї. На думку Маска, це покращить користувацький інтерфейс. Однак деякі співробітники вважають, що де зробить платформу "заплутаною" та погіршить проблему дезінформації, адже більшість користувачів лише прокручують стрічку, не переходячи до окремих дописів.

Представник X на запити про коментарі не відповів, зазначають журналісти.

Ілон Маск хоче зробити платну реєстрацію на X

Маск планує вже в лютому 2025 року запровадити плату в розмірі 8 доларів за реєстрацію на платформі X нових користувачів. За інформацією джерел журналістів, нові користувачі отримуватимуть також один безплатний місяць X Premium — підписки вартістю 7 доларів на місяць, яка дає користувачам синю галочку верифікації.

Один з інсайдерів пояснив, що плата за реєстрацію в X розроблялася протягом декількох місяців, і компанія позиціює її як крок до боротьби з ботами на платформі. Рік тому цю ідею тестували на Філіппінах і в Новій Зеландії, встановивши оплату в розмірі 1 долара.

Хоча тоді Маск заявив, що це не пов'язано зі збільшенням прибутку, тепер він сказав, що платна реєстрація — "єдиний спосіб" зробити X прибутковою, сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, власник корпорації Meta Марк Цукерберг 7 січня оголосив, що припиняє програму фактчекінгу на своїх платформах Facebook, Instagram і Threads. Він пояснив це прагненням повернутися до свободи вираження поглядів, та журналісти New York Times пов'язали рішення з поверненням до Білого дому Дональда Трампа.

8 січня Ілон Маск пожартував над прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, коли той у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа сказав, що його країна ніколи не приєднається до Сполучених Штатів. Маск назвав Трюдо "дівчинкою" і сказав, що він "більше не губернатор Канади".