Meta припиняє програму фактчекінгу напередодні терміну Трампа: Цукерберг заявив про "компроміс"

Американська корпорація змінює правила модерації контенту на своїх платформах — Facebook та Instagram, щоб відновити "свободу вираження поглядів". Водночас Цукерберг визнав, що "поганих речей" стане більше.

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У вівторок, 7 січня, генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про низку змін у своїх методах модерації контенту. Вони фактично покладуть край багаторічній програмі фактчекінгу, яка була впроваджена для боротьби з поширенням дезінформації на платформах компанії. Про це пише New York Times.

Як зазначає видання, рішення скасувати програму свідчить про зміну стратегії компанії перед другим терміном Трампа.

У Meta визнали, що компанія "зайшла надто далеко у своїх правилах" за останні роки.

Відтепер Meta, якій належать Facebook, Instagram і Threads, буде покладатися на користувачів, які зможуть додавати примітки до постів із потенційно неправдивою чи оманливою інформацією.

Марк Цукерберг зазначив, що новий підхід нагадує систему Community Notes, яка використовується платформою X (колишній Twitter).

"Час повернутися до наших коренів — свободи вираження поглядів", — сказав він.

За його словами, попередня система фактчекінгу досягла точки, коли стало занадто "багато помилок і цензури".

Водночас Цукерберг визнав, що в результаті цього рішення на платформі стане більше "поганих речей". Однак зазначив, що "це компроміс".

"Ми будемо менше виявляти шкідливий контент, але й скоротимо кількість випадків, коли невинні пости та акаунти видаляються помилково", — пояснив гендиректор Meta.

New York Times нагадує що Meta вже здійснила низку кроків для зміцнення відносин із адміністрацією Трампа. У листопаді Цукерберг зустрівся з Трампом у Мар-а-Лаго, а компанія пожертвувала 1 мільйон доларів на підтримку інавгурації президента. Крім того, до ради директорів Meta приєднався Дейна Вайт, голова Ultimate Fighting Championship і близький союзник Трампа.

Програма перевірки фактів Meta: що відомо

Програма фактчекінгу була створена після перемоги Трампа в 2016 році, коли Facebook опинився під тиском через неконтрольоване поширення дезінформації, включно з впливом іноземних урядів. Тоді Meta звернулася до таких організацій, як The Associated Press, ABC News та Snopes, для перевірки постів на достовірність.

Тепер Meta також планує послабити обмеження на теми, такі як імміграція та гендерна ідентичність, які, за словами Цукерберга, "не стосуються основного дискурсу". Крім того, команди модерації контенту в США переїдуть із Каліфорнії до Техасу, що, на думку компанії, зменшить побоювання щодо упередженості співробітників.

Ці зміни позначають значний поворот у політиці Meta, яка готується до змін у політичному ландшафті США, констатують журналісти New York Times.

Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп у своїй книзі Save America написав, що Марк Цукерберг готував змову проти нього під час виборів 2020 року, і заявив, що той "проведе залишок свого життя у в'язниці", якщо зробить це знову.