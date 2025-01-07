Meta прекращает программу фактчекинга накануне срока Трампа: Цукерберг заявил о "компромиссе"

Американская корпорация меняет правила модерации контента на своих платформах — Facebook и Instagram, чтобы восстановить "свободу выражения взглядов". В то же время Цукерберг признал, что "плохих вещей" станет больше.

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Во вторник, 7 января, генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о ряде изменений в своих методах модерации контента. Они фактически положат конец многолетней программе фактчекинга, которая была внедрена для борьбы с распространением дезинформации на платформах компании. Об этом пишет New York Times.

Как отмечает издание, решение отменить программу свидетельствует об изменении стратегии компании перед вторым сроком Трампа.

В Meta признали, что компания "зашла слишком далеко в своих правилах" за последние годы.

Отныне Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и Threads, будет полагаться на пользователей, которые смогут добавлять примечания к постам с потенциально ложной или вводящей в заблуждение информацией.

Марк Цукерберг отметил, что новый подход напоминает систему Community Notes, которая используется платформой X (бывший Twitter).

"Пора вернуться к нашим корням — свободе выражения взглядов", — сказал он.

По его словам, предыдущая система фактчекинга достигла точки, когда стало слишком "много ошибок и цензуры".

В то же время Цукерберг признал, что в результате этого решения на платформе станет больше "плохих вещей". Однако отметил, что "это компромисс".

"Мы будем меньше выявлять вредоносный контент, но и сократим количество случаев, когда невинные посты и аккаунты удаляются по ошибке", — пояснил гендиректор Meta.

New York Times напоминает, что Meta уже предприняла ряд шагов для укрепления отношений с администрацией Трампа. В ноябре Цукерберг встретился с Трампом в Мар-а-Лаго, а компания пожертвовала 1 миллион долларов в поддержку инаугурации президента. Кроме того, к совету директоров Meta присоединился Дейна Уайт, глава Ultimate Fighting Championship и близкий союзник Трампа.

Программа проверки фактов Meta: что известно

Программа фактчекинга была создана после победы Трампа в 2016 году, когда Facebook оказался под давлением из-за неконтролируемого распространения дезинформации, включая влияние иностранных правительств. Тогда Meta обратилась к таким организациям, как The Associated Press, ABC News и Snopes, для проверки постов на достоверность.

Теперь Meta также планирует ослабить ограничения на темы, такие как иммиграция и гендерная идентичность, которые, по словам Цукерберга, "не касаются основного дискурса". Кроме того, команды модерации контента в США переедут из Калифорнии в Техас, что, по мнению компании, уменьшит опасения относительно предвзятости сотрудников.

Эти изменения обозначают значительный поворот в политике Meta, которая готовится к изменениям в политическом ландшафте США, констатируют журналисты New York Times.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп в своей книге Save America написал, что Марк Цукерберг готовил заговор против него во время выборов 2020 года, и заявил, что тот "проведет остаток своей жизни в тюрьме", если сделает это снова.