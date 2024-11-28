Дональд Трамп повечеряв із Марком Цукербергом, якому раніше погрожував в'язницею

У січні 2021 року Facebook забанив акаунт Трампа через штурм Капітолія його прихильниками. На початку 2023 року акаунти політика в Facebook та Instagram відновили.

У середу, 28 листопада, обраний 47-й президент США Дональд Трамп зустрівся за вечерею з головним виконавчим директором Meta Platforms Inc. Марком Цукербергом у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Про це пише Bloomberg.

Як повідомив представник Meta, Цукерберг обговорив із Трампом та його командою важливі питання, пов’язані з інноваціями в США. Хоча деталі розмови не розголошуються, стало відомо, що Цукерберг не залишався на святкування Дня подяки.

Журналісти зазначають, що відносини між Цукербергом і Трампом неодноразово ставали предметом обговорень через їхню складність. Напруження між ними особливо загострилося після того, як у січні 2021 року Facebook заборонив доступ Трампа до платформи через події, пов’язані зі штурмом Капітолія. Трамп зі свого боку звинувачував засновника Facebook у втручанні у вибори 2020 року та навіть натякав на можливість притягнення його до кримінальної відповідальності.

У 2023 році Meta відновила акаунти Трампа в Facebook та Instagram. У липні цього року Марк Цукерберг після замаху на кандидата в президенти США в Пенсильванії зазначив, що "бачити, як Дональд Трамп встає після пострілу в обличчя і піднімає кулак з американським прапором в руках, — це одна з найкрутіших речей, які я коли-небудь бачив у своєму житті".

Напередодні виборів Цукерберг особисто зателефонував Трампу, а після його перемоги опублікував привітальний допис.

Щодо зустрічі у Мар-а-Лаго, радник Трампа Стівен Міллер підтвердив її факт, але речник Трампа Стівен Чеунг утримався від коментарів, зазначивши, що такі приватні зустрічі не обговорюються публічно.

Нагадаємо, Дональд Трамп у своїй книзі Save America написав, що Марк Цукерберг готував змову проти нього під час виборів 2020 року, і заявив, що Марк "проведе залишок свого життя у в'язниці", якщо зробить це знову.

26 листопада Axios повідомляло, що Дональд Трамп розглядає можливість призначення "царя штучного інтелекту" в Білому домі, який буде координувати федеральну політику і впроваджувати використання нових технологій в уряді.