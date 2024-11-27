Трамп обрав спецпредставника з питань України: він вже презентував "мирний план"

Питаннями України й Росії за нової адміністрації займатиметься генерал США Кіт Келлог. Він налаштований тиснути на обидві сторони для старту переговорів.

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив майбутнього спецпредставника з питань України та РФ. Посаду обійме генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог. Про це відомо з публікації від 27 листопада у соцмережі Truth Social.

"Кіт провів видатну кар’єру у військовій та бізнесовій сферах, зокрема працював на дуже делікатних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною із самого початку", — зауважив республіканець.

Він заявив, що разом з Келлогом "забезпечить мир силою" та зробить світ знову безпечним.

Пост Дональда Трампа від 27 листопада Фото: Скриншот

"Мирний план" Келлога

Наприкінці червня генерал спільно з ексаналітиком ЦРУ Фредом Флейцом презентував план завершення війни в Україні.

Він передбачає, що:

Україна отримуватиме військову допомогу, тільки якщо погодиться на переговори з Кремлем;

Москву попередять, що відмова призведе до підтримки США;

сторони домовляться про припинення вогню по лінії фронту.

Повідомлялось, що соратники Трампа припускають примушення РФ до переговорів завдяки відтермінуванню обіцянки Києву щодо вступу в НАТО. Флейц також заявив, що найближчим часом Україні навряд вдасться відновити ефективний контроль над усіма територіями.

"Наше занепокоєння викликає те, що ця війна перетворилася на війну на виснаження, яка уб'є ціле покоління молодих людей", — пояснив він.

Водночас Флейц повідомив, що тривалий мир вимагатиме гарантів. Він припустив, що ключовим елементом буде "озброєння України до зубів".

Нагадаємо, снайпер морської піхоти США й доброволець Іноземного легіону ЗСУ Метью Семпсон запевнив, що повернення Дональда Трампа у Білий дім — вигідне Україні.

27 листопада у ЗМІ з посиланням на джерело в адміністрації Джо Байдена повідомили, що Вашингтон вимагає від Києва розгляду зниження мобілізаційного віку до 18 років.