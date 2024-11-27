Повернення Трампа в Білий дім вигідне Україні, — снайпер морської піхоти США та ЗСУ (відео)

За словами Метью Семпсона, у систему політичного устрою США жодна людина не може внести будь-які радикальні зміни. Є дві партії, які нівелюють загрозу диктатури.

Українцям не варто турбуватися через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах США. Навпаки, повернення адміністрації Трампа навіть вигідне Україні. Про це в ефірі "Київ24" заявив Метью Семпсон, снайпер морської піхоти США та доброволець Іноземного легіону ЗСУ.

Снайпер морської піхоти США Метью Семпсон — про допомогу Україні

"Я не чекаю, що щось негативне станеться після повернення його адміністрації. У нас уже був досвід цього в минулому. Виходячи з мого досвіду, кожна адміністрація несе з собою як позитивне, так і негативне", — сказав Семпсон.

Він додав, що в систему політичного устрою Сполучених Штатів жодна людина не може внести будь-які радикальні зміни, оскільки є дві партії, які нівелюють загрозу диктатури.

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"Немає якоїсь можливості одному президенту знищити все у США або у світі. Або ж, навпаки, налагодити все. Повернення адміністрації Трампа буде вигідне для України <...> Підтримка може бути більшою, ніж в адміністрації Байдена. Трамп надав зброю ще до того, як це зробив Байден", — зазначив він.

Нагадаємо, що війська РФ спробували прорватися біля Ямполівки-Тернів. Але українські танки відбивалися прямим наводженням.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався в тому, чи можливий бунт у Раді після того, як нардеп Шевченко написав листа Трампу та закликав Зеленського до діалогу з Москвою.