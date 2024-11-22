Трамп прийде — Patriot забере: що буде з ППО України після січня 2025 року

Американські ракети Patriot — найкращий засіб протиповітряної оборони України. Ракети батареї Patriot вагою до тонни здатні перехоплювати літаки, крилаті та балістичні ракети на відстані до 100 миль під управлінням радара.

Українські ВПС розгорнули шість батарей Patriot вартістю 1 мільярд доларів для складних засідок, націлених на російські військові літаки, а також для захисту українських міст від найкращих російських ракет "Іскандер" і "Кинджал".

Але з постачанням ракет для батарей Patriot виникли проблеми, тож Києву слід готуватися до гіршого. Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться в січні, заявив, що дозволить росіянам робити "все, що вони захочуть" у європейських країнах НАТО, які не платять свою частку за власну оборону.

Обрані Трампом члени кабінету здебільшого виступають проти подальшої допомоги США Україні. Зловісно те, що Трамп запросив мільярдера Ілона Маска, головного донора Трампа й відомого противника американської допомоги Україні, приєднатися до нього під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським після виборів.

Якщо, як очікується, Трамп припинить допомогу США Україні, в українських ВПС можуть закінчитися ракети Patriot — і дуже швидко. З огляду на промислові та політичні обмеження, найімовірніше, Україна має дуже невеликий запас ракет Patriot і використовує їх майже так само швидко, як отримує.

Компанія Raytheon у США виробляє більшість із приблизно 500 ракет Patriot, які випускаються щорічно. Японські та європейські фірми створюють додаткові потужності для ліцензованого складання ракет, які мають збільшити виробництво до 1 000 снарядів на рік до 2027-го.

Жоден із заводів Patriot не може законно експортувати ракети в Україну без дозволу уряду США. Відмовившись від цієї ліцензії, адміністрація Трампа може задушити найкращі засоби ППО України, зробивши країну ще більш вразливою, ніж вона вже є, перед загрозою безперервних російських бомбардувань.

Києву потрібен запасний план протиповітряної оборони на випадок, якщо ракети Patriot припинять постачати після січня. І цей запасний план не повинен залежати від будь-якої іншої ракетної системи американського виробництва — або навіть переважно американського виробництва — такої, як HAWK або NASAMS.

Patriot виконав хорошу роботу в Україні

Україні слід звернутися до Європи — і очікувати великих складнощів. Існує лише один європейський зенітно-ракетний комплекс, який більш-менш відповідає можливостям Patriot і творці якого можуть, доклавши певних зусиль, обійти експортні обмеження США: Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre, або SAMP/T, вартістю 500 мільйонів доларів, продукт франко-італійського консорціуму Eurosam.

Україна вже має одну батарею SAMP/T і ще одну на підході, а для заміни своїх Patriot їй буде потрібно ще п'ять — плюс додаткові екземпляри, якщо доведеться замінювати й інші системи американського виробництва.

Але є проблема. Хоч би як були обмежені поставки батарей і ракет Patriot, поставки SAMP/T і їхніх ракет Aster ще більш обмежені.

Італія має три батареї SAMP/T і у вересні замовила ще 10 батарей, побудованих за вдосконаленим стандартом; Франція має вісім старих SAMP/T і замовила вісім модернізованих батарей у вересні. Французи очікують першу нову батарею протягом двох років.

Як би повільно вони не сходили з конвеєра, SAMP/T можуть стати єдиною надією України на стійкий захист від російських військових літаків і ракет. Однак Eurosam доведеться попрацювати.

Хоча консорціум представляє SAMP/T як рішення в галузі ППО для країн, що сподіваються на автономію в ухваленні рішень з оборони, цілком імовірно, що SAMP/T включає деякі деталі американського виробництва — і вони будуть підпадати під американський експортний контроль. Західна зброя, на яку не поширюються американські правила міжнародної торгівлі зброєю (ITAR), трапляється рідко: наразі SAMP/T такою не є. Щоб передати SAMP/T в Україну без згоди США, Eurosam доведеться замінити всі компоненти ITAR на неамериканські.

Є всі підстави вважати, що консорціум докладе для цього всіх зусиль. Франція раніше заявляла, що вона "деітаризувала" іншу зброю, крилату ракету SCALP (вона ж Storm Shadow в руках британців), щоб продати її Єгипту, попри заперечення США. Франція також запропонувала продати Індонезії фрегат, озброєний тими самими ракетами Aster, що й SAMP/T, із гарантією, що весь корабель буде вільний від ITAR: тобто, стає зрозуміло, що Франція вважає ракетні системи Aster вільними від ITAR.

Зрештою, протиповітряна оборона в епоху Трампа може стати європейською проблемою тією ж мірою, що й українською. Якщо і коли Трамп розірве зв'язки між Сполученими Штатами та їхніми союзниками по НАТО, Європі доведеться думати, як захистити себе — і як допомогти Україні захистити себе теж. Їй доведеться будувати набагато більше систем протиповітряної оборони, причому швидко і самостійно.

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