TikTok відновив роботу у США: подробиці

Соціальна мережа TikTok частково відновила роботу в США після блокування платформи через введену Конгресом заборону. Чималу роль у цьому відіграв новий президент Дональд Трамп.

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Китайська соціальна мережа TikTok частково відновила свою роботу в США після блокування платформи через введену заборону. Про це повідомили представники компанії в соцмережі X.

"За погодженням із нашими постачальниками послуг, TikTok перебуває в процесі відновлення роботи сервісу. Ми дякуємо президенту [США Дональду] Трампу за те, що він надав необхідну ясність і запевнив наших постачальників послуг, що вони не зіткнуться зі штрафними санкціями", — ідеться на сторінці застосунку в соцмережі X.

За словами представників, TikTok використовують більш ніж 170 мільйонів американців. Завдяки сервісу "процвітають" більш ніж 7 мільйонів малих підприємств.

"Це — сильна позиція проти довільної цензури. Ми працюватимемо з президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке збереже TikTok у США", — наголошується в заяві.

Генеральний директор TikTok Шоу Чу також похвалив Трампа, а на пресконференції в Мар-а-Лаго в грудні минулого року він заявив, що його перемога на виборах президента частково пов'язана з TikTok, повідомив американський канал CNN.

"Ми вдячні та раді підтримці президента, який дійсно розуміє нашу платформу. Він використовував TikTok для вираження власних думок і точок зору, спілкуючись зі світом і отримуючи понад 60 мільярдів переглядів свого контенту", — заявив гендиректор соцмережі.

Однак указ Трампа про відновлення роботи TikTok може зіткнутися з проблемами, зокрема з боку республіканців. Деякі конгресмени вважають, що TikTok має повернутися в онлайн тільки після розриву всіх зв'язків із комуністичним Китаєм.

Навіть якщо Трамп пообіцяє скасувати заборону, він не зможе просто скасувати закон, ухвалений Конгресом і підписаний президентом указом.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп озвучував умови для відновлення роботи TikTok у США. Для цього Штати повинні мати у власності 50% китайської компанії.

Як альтернативу TikTok користувачі в Штатах перейшли на додаток для соціальних мереж RedNote. У Китаї він відомий під назвою "Xiaohongshu".