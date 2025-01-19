Вигідна угода для Штатів: Трамп назвав умови для роботи TikTok у США

Після інавгурації Дональд Трамп обіцяє продовжити період блокування TikTok. Рішення не безкоштовне — США натомість хочуть значну частку у власності китайської компанії.

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Обраний президент США Дональд Трамп хоче розблокувати роботу соціальної мережі TikTok у Штатах, але виступає за вигідну угоду. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Одразу після інавгурації він обіцяє видати указ про продовження періоду блокування TikTok. За цей час сторони мають досягти угоди, яка захистить національну безпеку США.

Трамп прямо визнав бажання, щоб США мали 50% власності в китайській компанії. За його словами, це врятує TikTok, забезпечить йому розвиток і перебування "в хороших руках".

"Без згоди США TikTok не буде. З нашою згодою він підніметься в ціні до сотні мільярдів, а може і трильйонів доларів. Моя початкова ідея — спільна компанія з нинішніх власників і/або нових, де США отримають 50%", — підсумував він.

Reuters зазначає, що США ніколи не забороняли великі соціальні мережі. Закон, ухвалений переважною більшістю голосів Конгресу, дає новій адміністрації Трампа широкі повноваження щодо заборони інших китайських додатків.

Неясно, чи зможуть користувачі зі США в майбутньому отримати доступ до TikTok. У багатьох користувачів додаток уже не працює.

Фокус раніше підготував онлайн-репортаж церемонії інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Подію відвідають відомі мільярдери, бізнесмени та керівники держав.

Нагадаємо, Трамп одразу після інавгурації працюватиме в Овальному кабінеті. У перший день його президентства він підпише близько 100 указів.