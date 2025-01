Масштабна церемонія і перші 100 указів: чого чекати від інавгурації Дональда Трампа

За даними журналістів, одразу після інавгурації президент США збирається приступити до роботи в Овальному кабінеті.

У понеділок, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться друга інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США. Подробиці майбутньої урочистості публікує Bild.

Повідомляється, що через сильні морози інавгурація президента США вперше за кілька десятиліть відбудеться не на відкритому повітрі, а всередині Капітолія. Під час церемонії Дональд Трамп покладе руку на дві Біблії, одна з яких належала Аврааму Лінкольну.

На урочистості запрошені колишні американські лідери Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон. Серед запрошених зарубіжних політиків — співголова німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Інавгурацію також відвідають провідні представники технологічного сектору, включно з трьома найбагатшими людьми планети: Ілоном Маском, Джефом Безосом і Марком Цукербергом. Крім того, на урочистостях будуть присутні знамениті музиканти.

Під час заходу виступлять такі виконавці, як Керрі Андервуд, Біллі Рей Сайрус і Kid Rock. Крім того, група Village People виконає хіт "Y.M.C.A.", який став неофіційним гімном виборчої кампанії республіканської партії. На параді, що супроводжує інавгурацію, можна буде побачити знаковий сміттєвоз із написом "Make America Great Again", який політик використовував у своїй кампанії.

Трамп приїхав на мітинг у Вісконсині на сміттєвозі Фото: Getty Images

The New York Times також зазначає, що ввечері відбудуться три офіційні інавгураційні бали: Бал головнокомандувача, Бал Свободи і Бал Зоряного світла. Бали є традиційною частиною інавгураційних урочистостей. Так, у 2017 році Дональд і Меланія Трамп виконали свій перший танець як президентська пара під пісню Френка Сінатри "My Way".

За даними журналістів, в інавгураційній промові Дональд Трамп збирається зробити акцент на запланованих реформах. Відразу після інавгурації політик планує розпочати роботу в Овальному кабінеті. Очікується, що в перший день буде підписано 100 указів, включно із заходами щодо посилення міграційної політики, закриття кордону з Мексикою та зміни енергетики й економіки США.

Нагадаємо, у суботу, 18 січня, обраний президент США Дональд Трамп разом із дружиною та сином прибув до Вашингтона перед своєю другою інавгурацією.

Напередодні своєї інавгурації Дональд Трамп також оголосив про запуск власного мемкоіна $TRUMP.