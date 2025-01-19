"Не може бути": жінка купила сережки за $3, а потім дізналась їхню справжню вартість (фото)

Фахівець з антикварних та вінтажних прикрас, отримавши сережки на експертизу, швидко підтвердив автентичність ювелірного виробу.

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Мисливиця за скарбами з міста Детройт, що у Мічигані (США), часто полює на знижки в комісійних магазинах та крамницях з антикваріатом. Нещодавно жінка похизувалась своєю неймовірною знахідкою. Копаючись у лотку з вінтажною біжутерією, вона помітила цікаву прикрасу: пару сережок всього за $2,71, які виявились виробом Chanel вартістю близько $750. Про це американка розповіла на одному з тематичних форумів в Reddit.

Цінна знахідка

"Ці сережки я постійно відкладала вбік: то брала в руки, то знову клала на місце. Якийсь абсурд! Піднесла їх до різних джерел світла в магазині, потім постукала нігтем, щоб відчути матеріал за допомогою звуку. Зрештою, вирішила, що кілька баксів вони таки варті", — розповіла жінка, яка побажала залишитися невідомою.

Сережки бренду Chanel Фото: Reddit

Після придбання сережок мисливиця за скарбами розповіла про знахідку чоловікові й одразу ж звернулася за експертним висновком. Фахівець з антикварних та вінтажних прикрас швидко підтвердив автентичність ювелірного виробу.

"Незалежно від того, чи це коштує 1 долар, чи 1000, ваші гроші мають піти на щось вартісне, що прослужить довго", — пояснює авторка історії.

Користувачі Reddit у коментарях написали, що були вражені знахідкою.

"Радий, що ви задоволені покупкою! Вітаю! Як на мене, ці сережки ідеально підходять до намиста", — написав один з глядачів.

Інший додав: "Такого не може бути. У крамницях з антикваріатом дуже ретельно перевіряють подібні товари, адже це їхній заробіток. Зізнайтесь, вам просто заплатили за рекламу".

Нагадаємо, раніше Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.

Крім того, однак жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.