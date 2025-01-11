Чоловік знайшов велику валізу, викинуту в струмок: він наважився її відкрити (фото)

Звідки взялась валіза і чому її викинули, залишається нерозгаданою таємницею, однак користувачі мережі поділилися своїми теоріями, що ж насправді могло статися.

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Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.

Чоловік знайшов загублену валізу Фото: Reddit

"Чесно кажучи, я здивований. Перше, що побачив, відкривши її, це була маска на Гелловін, спідня білизна, диск та пляшечка з-під пігулок. Відчув полегшення, що там не було тіла або чогось подібного. Тоді вирішив пошукати інші речі й виявив другий кейс, в якому лежав ноутбук, якась тканина та намет. У мене не вистачило сміливості зазирнути всередину", — розповів він.

Теорії глядачів

Хоча таємниця того, звідки взялася ця валіза і чому її викинули, залишається нерозгаданою, користувачі Reddit поділилися своїми теоріями. Деякі з них дуже неочевидні.

"Може бути, що це частина артінсталяції, але є питання", — написав один з них;

Інший додав: "Напевно, вкрадені речі. Але мені спочатку сподобалося. Принаймні, це не труп";

"Це схоже на місце злочину або щось подібне", — зазначив ще один глядач;

Наступний юзер зробив цікаве припущення: "Хтось використовував стару валізу, щоб прибирати сміття на території. Вони пішли додому на вечерю і планували повернутися, аби попрацювати ще трохи. Але тепер ви знову все розкидали. Через вашу допитливість їм доведеться починати все спочатку".

Чоловік знайшов загублену валізу Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як чоловік випадково впустив iPhone у скриньку для пожертв, але храм в Індії тепер його не віддає.

Крім того, британець Марк Ворган знайшов картину на смітнику, а потім похизувався, що продав її за 26 500 фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн гривень). Твір мистецтва віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили його автентичність. З'ясувалось, що картина — справжня, це 500-річна гравюра.