Чоловік знайшов велику валізу, викинуту в струмок: він наважився її відкрити (фото)
Звідки взялась валіза і чому її викинули, залишається нерозгаданою таємницею, однак користувачі мережі поділилися своїми теоріями, що ж насправді могло статися.
Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.
"Чесно кажучи, я здивований. Перше, що побачив, відкривши її, це була маска на Гелловін, спідня білизна, диск та пляшечка з-під пігулок. Відчув полегшення, що там не було тіла або чогось подібного. Тоді вирішив пошукати інші речі й виявив другий кейс, в якому лежав ноутбук, якась тканина та намет. У мене не вистачило сміливості зазирнути всередину", — розповів він.
Теорії глядачів
Хоча таємниця того, звідки взялася ця валіза і чому її викинули, залишається нерозгаданою, користувачі Reddit поділилися своїми теоріями. Деякі з них дуже неочевидні.
- "Може бути, що це частина артінсталяції, але є питання", — написав один з них;
- Інший додав: "Напевно, вкрадені речі. Але мені спочатку сподобалося. Принаймні, це не труп";
- "Це схоже на місце злочину або щось подібне", — зазначив ще один глядач;
- Наступний юзер зробив цікаве припущення: "Хтось використовував стару валізу, щоб прибирати сміття на території. Вони пішли додому на вечерю і планували повернутися, аби попрацювати ще трохи. Але тепер ви знову все розкидали. Через вашу допитливість їм доведеться починати все спочатку".
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як чоловік випадково впустив iPhone у скриньку для пожертв, але храм в Індії тепер його не віддає.
Крім того, британець Марк Ворган знайшов картину на смітнику, а потім похизувався, що продав її за 26 500 фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн гривень). Твір мистецтва віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили його автентичність. З'ясувалось, що картина — справжня, це 500-річна гравюра.