Мужчина нашел большой чемодан, выброшенный в ручей: он решил его открыть (фото)

Откуда взялся чемодан и почему его выбросили, остается неразгаданной тайной, однако пользователи сети поделились своими теориями, что же на самом деле могло произойти.

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Марсель, который живет в Техасе (США), нашел в ручье возле своего дома выброшенный чемодан и решил его открыть. Мужчина был очень удивлен тем, что увидел внутри. Своей находкой он поделился на одном из тематических форумов на платформе Reddit, собрав более 28 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

Мужчина нашел потерянный чемодан Фото: Reddit

"Честно говоря, я удивлен. Первое, что увидел, открыв ее, это была маска на Хэллоуин, нижнее белье, диск и бутылочка из-под таблеток. Почувствовал облегчение, что там не было трупа или чего-то подобного. Тогда решил поискать другие вещи и обнаружил второй кейс, в котором лежал ноутбук, какая-то ткань и палатка. У меня не хватило смелости заглянуть внутрь", — рассказал он.

Теории зрителей

Хотя тайна того, откуда взялся этот чемодан и почему его выбросили, остается неразгаданной, пользователи Reddit поделились своими теориями. Некоторые из них очень неочевидны.

"Может быть, что это часть арт-инсталляции, но есть вопросы", — написал один из них;

Другой добавил: "Наверное, украденные вещи. Но мне сначала понравилось. По крайней мере, это не труп";

"Это похоже на место преступления или что-то подобное", — отметил еще один зритель.

Следующий юзер сделал интересное предположение: "Кто-то использовал старый чемодан, чтобы убирать мусор на территории. Они пошли домой на ужин и планировали вернуться, чтобы поработать еще немного. Но теперь вы снова все разбросали. Из-за вашей любознательности им придется начинать все сначала".

Мужчина нашел потерянный чемодан Фото: Reddit

Напомним, ранее Фокус писал о том, как мужчина случайно уронил iPhone в ящик для пожертвований, но храм в Индии теперь его не отдает.

Кроме того, британец Марк Уорган нашел картину на свалке, а потом похвастался, что продал ее за 26 500 фунтов стерлингов (около 1,4 млн гривен). Произведение искусства отнесли в Британский музей, чтобы эксперты подтвердили его подлинность. Выяснилось, что картина — настоящая, это 500-летняя гравюра.