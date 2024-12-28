12 лет пролежала в сарае: мужчина нашел картину на свалке и заработал на ней 1,4 млн грн

Картину отнесли в Британский музей, чтобы эксперты подтвердили ее подлинность. Выяснилось, что картина — настоящая, 500-летняя гравюра.

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Британец Марк Уорган нашел картину на свалке, а потом похвастался, что продал ее за 26 500 фунтов стерлингов (около 1,4 млн гривен). Об этом пишет Metro.

Мужчина обнаружил произведение искусства еще 13 лет назад на местной свалке.

"Мне нравилась идея быть человеком, который спасает вещи, и я даже создал собственную "антикварную лавку" в сарае моей тети, чтобы хранить старые вещи, которые я находил. Когда мне было 11 лет, я сделал свое лучшее открытие на сегодня. Я увидел это — большую картину, на которой был изображен закованный в броню рыцарь на лошади с собакой, который ехал мимо дьявола и фигуру смерти. Я подумал, что это круто", — рассказал Уорган.

Марк забрал картину, поместил ее в рамку, и она заняла почетное место среди его коллекции. Тогда у мальчика не было никаких планов насчет нее, он просто чувствовал, что в ней есть что-то особенное, и что он должен сохранить ее в безопасности.

Найденная Марком Ворганом картина Фото: Відкриті джерела

В течение 12 лет картина оставалась в сарае абсолютно нетронутой. Время от времени Марк проверял ее.

Около 18 месяцев назад, мужчина начал освобождаться от своего старого антиквариата. Он переместил многие вещи из сарая в закрытый контейнер, но хранение стоило дорого. Он знал, что эта картина была особенной, поэтому решил оценить ее, поскольку "она заслуживала того, чтобы ее оценили и дали ей хороший дом".

"Я пошел к директору аукциона редких книг в Личфилде Джиму Спенсеру, чтобы узнать больше о моей картине и увидеть, сколько она может стоить. Когда я показал ему картину, он был шокирован, его аж трясло. Оказывается, это была оригинальная версия картины "Рыцарь, смерть и дьявол", написанная современником Рафаэля и Леонардо да Винчи и одним из самых почитаемых художников эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером", — сказал Уорган.

Картину отнесли в Британский музей, чтобы эксперты подтвердили ее подлинность. Выяснилось, что картина — настоящая, 500-летняя гравюра.

В сентябре 2024 года она была выставлена на аукцион и, к удивлению мужчины, продана почти за 27 000 фунтов стерлингов. По словам Джима, это одна из самых важных гравюр, которые он когда-либо выставлял на продажу, и она могла бы продаться еще дороже, если бы не была предварительно смонтирована 100 лет назад.

Победителем торгов стал немецкий коллекционер, который заплатит 33 390 фунтов стерлингов с премией покупателя. Деньги от продажи картины Марк планирует потратить на новую машину.

"Хотя я уже не могу охотиться на антиквариат так часто, как в детстве, я все еще всегда держу глаза открытыми. Я не надеюсь каждый раз зарабатывать столько денег, но никогда не знаешь, что можешь найти. И, как говорится, то, что для кого-то мусор, для кого-то может быть сокровищем", — подчеркнул Уорган.

Напомним, мужчина случайно уронил iPhone в ящик для пожертвований, но храм в Индии теперь его не отдает.

Фокус также писал о том, как мужчина нашел биологических братьев и сестру спустя 75 лет.