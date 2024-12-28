"Собственность божества": мужчина случайно уронил iPhone в ящик для пожертвований, храм его не отдает

Как утверждает представитель храма, правила не позволяют им возвращать подобные пожертвования, поэтому они вежливо отказали мужчине.

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Храм в индийском штате Тамилнад отказал прихожанину в возвращении его iPhone, который он случайно уронил в "хунду" (ящик для пожертвований). Об этом пишет India Today.

Мужчина по имени Динеш случайно уронил свой iPhone в "хунду", когда делал пожертвование в храме Арулмигу Кандасвами в Тхирупоруре близ Ченнаи.

Затем он подошел к служителям храма и попросил вернуть ему телефон. Однако получил вежливый отказ.

Администрация храма разрешила Динешу получить данные с его устройства Apple, но отказалась вернуть сам телефон. Однако Динеш стоял на своем, настаивая на возвращении телефона.

Когда дело дошло до министра штата, представитель храма заявил, что любая вещь, положенная в ящик для пожертвований, независимо от того, была ли она преднамеренной или случайной, становится частью счета божества.

"Согласно практике и традициям храмов, пожертвования, сделанные в ящик для пожертвований, считаются собственностью божества. Правила не позволяют нам возвращать такие пожертвования", — пояснил служитель.

Сейчас рассматривается возможность выплаты компенсации верующему.

Журналисты объяснили, что это не первый подобный случай в Индии. В частности, женщина случайно уронила свою золотую цепочку весом 1,75 кг в ящик для пожертвований в храме Шри Дхандаютапани Свами в Палане. Цепочка соскользнула в ящик для пожертвований, когда она снимала с шеи гирлянду туласи, чтобы сделать пожертвование.

В этом случае, учитывая ее финансовые трудности и подтвердив инцидент с помощью записей с камер видеонаблюдения, председатель попечительского совета храма приобрел новую золотую цепочку эквивалентной стоимости за собственные средства и вернул ее женщине.

Напомним, мужчина вылил виски в святую воду в церкви и забросал прихожан мандаринами.

Фокус также писал о том, как мужчина нашел биологических братьев и сестру спустя 75 лет.