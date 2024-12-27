Мужчина вылил виски в святую воду в церкви и забросал прихожан мандаринами (фото)

В канун Рождества 56-летний мужчина вылил виски в святую воду в одной из церквей, а в другой забросал молящихся прихожан цитрусовыми, прежде чем его задержали возмущенные прихожане.

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Мужчина в течение нескольких часов умудрился сорвать две католические мессы в округе Сент-Мэрис. После этого его доставили в больницу для медицинского обследования и арестовали, сообщает Fox5.

Первый инцидент произошел вечером 24 декабря в католической церкви Святых Ангелов. Во время мессы 56-летний Томас Кэмпбелл Боллинг фон Гетц приблизился к алтарю и бросил луковицу в проход, чем растревожил присутствующих. Когда он вышел из церкви, обеспокоенные граждане последовали за ним на улицу, где нарушитель спокойствия забросал их мандаринами.

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Позже, уже во время полуночной мессы в католической церкви Святого Франциска Ксаверия фон Гетц вылил виски в святую воду и угрожал нанести вред прихожанам. Когда прихожане выводили его, он намеревался ударить нескольких человек бутылкой, но безуспешно.

Томас Кэмпбелл Боллинг фон Гетц

Прихожанам удалось задержать его до прибытия полицейских.

Мужчина был доставлен в местную больницу для медицинского обследования. Через день он был арестован и обвинен в совершении нескольких преступлений, включая нападение второй степени, нарушение общественного порядка, порчу религиозной собственности, религиозное преступление против группы, воспрепятствование отправлению религиозных обрядов, угрозу массового насилия и нарушение общественного порядка.

Напомним, хозяин спаниеля из британской деревни Далвуд остался без рождественского ужина: его питомец украл 3,5-килограммовый окорок и почти весь съел. Пес провел очень беспокойную ночь и непрерывно бегал в туалет.

Также Фокус писал, что женщина в США два года находит рождественские подарки и декор в мусорных баках. Таким образом она сэкономила уже около 20 тысяч долларов.