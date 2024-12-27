Мужчина вылил виски в святую воду в церкви и забросал прихожан мандаринами (фото)
В канун Рождества 56-летний мужчина вылил виски в святую воду в одной из церквей, а в другой забросал молящихся прихожан цитрусовыми, прежде чем его задержали возмущенные прихожане.
Мужчина в течение нескольких часов умудрился сорвать две католические мессы в округе Сент-Мэрис. После этого его доставили в больницу для медицинского обследования и арестовали, сообщает Fox5.
Первый инцидент произошел вечером 24 декабря в католической церкви Святых Ангелов. Во время мессы 56-летний Томас Кэмпбелл Боллинг фон Гетц приблизился к алтарю и бросил луковицу в проход, чем растревожил присутствующих. Когда он вышел из церкви, обеспокоенные граждане последовали за ним на улицу, где нарушитель спокойствия забросал их мандаринами.Важно
Позже, уже во время полуночной мессы в католической церкви Святого Франциска Ксаверия фон Гетц вылил виски в святую воду и угрожал нанести вред прихожанам. Когда прихожане выводили его, он намеревался ударить нескольких человек бутылкой, но безуспешно.
Прихожанам удалось задержать его до прибытия полицейских.
Мужчина был доставлен в местную больницу для медицинского обследования. Через день он был арестован и обвинен в совершении нескольких преступлений, включая нападение второй степени, нарушение общественного порядка, порчу религиозной собственности, религиозное преступление против группы, воспрепятствование отправлению религиозных обрядов, угрозу массового насилия и нарушение общественного порядка.
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