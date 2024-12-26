Собака съела почти 4 килограмма ветчины, оставив всю семью без ужина на Рождество (фото)

Люк Вандор-Маккей из британской деревни Далвуд всю ночь готовил окорок: покрывал его глазурью из сидра, горчицы и гвоздичного сиропа. У его питомца, спаниэля Хака, были свои планы на главное блюдо вечера.

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Люк Вандор-Маккей, хозяин спаниеля из британской деревни Далвуд, остался без рождественского ужина: его питомец украл глазированную ветчину. Историю описал британский таблоид Daily Mirror.

По словам Люка, он потратил несколько часов на приготовление 3,5-килограммового окорока на Рождество и с нетерпением ждал момента, когда подаст его своей семье.

Однако у спаниеля Хака были другие планы: он умудрился украсть мясо и съесть около 3/4 окорока. Во время кражи пес разбил дорогую тарелку, на которой лежало блюдо. В результате Люк остался без мяса на ужина и в шутку сказал, что "Рождество отменяется".

Спаниель Хак съел около 3/4 окорока, который весил более 3 килограмм

"Я коптил и потом еще всю ночь готовил этот окорок. Покрывал его глазурью из сидра, горчицы и гвоздичного сиропа каждые 10 минут, пока он не стал блестеть, как красное дерево. Но чертова собака только что съела его. Теперь у нас не будет глазированной ветчины. Он также разбил дорогую тарелку, в общем, Рождество отменяется", — с сожалением рассказал он.

Однако пес вскоре сам пожалел о содеянном: он провел очень беспокойную ночь из-за столь крупной порции мяса. Хозяин пристально следил и не бросал питомца.

"Я спал с ним на кухне и боялся, что он умрет от переизбытка ветчины. Я люблю этого воришку. Собака непрерывно бегала в туалет. К счастью, Хак полностью выздоровел и даже смог пойти на прогулку по лесу уже на следующий день", — заключил хозяин питомца.

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