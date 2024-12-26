Собака з'їв майже 4 кілограми шинки, залишивши всю родину без вечері на Різдво (фото)

Люк Вандор-Маккей з британського села Далвуд усю ніч готував окіст: покривав його глазур'ю з сидру, гірчиці та гвоздичного сиропу. У його улюбленця, спаніеля Хака, були свої плани на головну страву вечора.

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Люк Вандор-Маккей, господар спанієля з британського села Далвуд, залишився без різдвяної вечері: його улюбленець вкрав глазуровану шинку. Історію описав британський таблоїд Daily Mirror.

За словами Люка, він витратив кілька годин на приготування 3,5-кілограмового окосту на Різдво і з нетерпінням чекав моменту, коли подасть його своїй родині.

Однак у спанієля Хака були інші плани: він примудрився вкрасти м'ясо та з'їсти близько 3/4 окісту. Під час крадіжки пес розбив дорогу тарілку, на якій лежала страва. У результаті Люк залишився без м'яса на вечерю і жартома сказав, що "Різдво скасовується".

Спанієль Хак з'їв близько 3/4 окосту, який важив понад 3 кілограми

"Я коптив і потім ще всю ніч готував цей окіст. Покривав його глазур'ю з сидру, гірчиці та гвоздичного сиропу кожні 10 хвилин, поки він не став блищати, як червоне дерево. Але чортова собака щойно з'їла його. Тепер у нас не буде глазурованої шинки. Він також розбив дорогу тарілку, загалом, Різдво скасовується", — з жалем розповів він.

Однак собака незабаром сам пошкодував про скоєне: він провів дуже неспокійну ніч через таку велику порцію м'яса. Господар пильно стежив і не кидав улюбленця.

"Я спав із ним на кухні і боявся, що він помре від надлишку шинки. Я люблю цього злодюжку. Собака безперервно бігав у туалет. На щастя, Хак повністю одужав і навіть зміг піти на прогулянку лісом уже наступного дня", — підсумував господар вихованця.

Фокус раніше писав, як собаки спілкуються з людьми жестами. При зустрічі поглядом із людиною, улюбленці можуть підіймати внутрішню частину брови, щоб їхні очі здавалися більшими та милішими.

Нагадаємо, пасажира авіакомпанії Delta змусили поступитися місцем у першому класі через собаку. У службі підтримки пізніше пояснили, що службові тварини мають пріоритет перед пасажирами.