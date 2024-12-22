Пес занял место пассажира 1 класса: члены экипажа в самолете только развели руками (фото)

Обратившись в службу поддержки Delta, путешественник был разочарован. Ему объяснили, что любого пассажира при определенных обстоятельствах могут пересадить.

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Пассажира авиакомпании Delta заставили уступить свое место в первом классе ради попутчика. Как выяснилось, счастливым VIP-клиентом оказалась собака. О деталях этой истории рассказывается на форуме Delta Air Lines в Reddit.

"Сегодня утром меня сначала повысили до первого класса, а через 15 минут понизили до еще худшего места, чем у меня было раньше. Спросил у сотрудницы авиакомпании на стойке регистрации, что происходит. Она объяснила, что изменились обстоятельства. Сажусь в самолет только для того, чтобы увидеть эту собаку на своем месте в первом классе. Я в ярости", — пожаловался клиент, прикрепив фото, на котором можно увидеть, что животное заняло место, которое должно было принадлежать ему.

Пассажира авиакомпании Delta заставили уступить свое место в первом классе ради попутчика Фото: Reddit

Обратившись в службу поддержки Delta, путешественник был разочарован. Ему объяснили, что любого пассажира могут пересадить для размещения служебных животных. В таких ситуациях члены экипажа ничего не могут поделать.

Многие клиенты Delta поддержали недовольного пассажира.

"Обратите внимание, что нигде больше вы не видите такого количества служебных животных. Приезжаешь в аэропорт — и вдруг они появляются", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Я видел, как вчера летало так много людей со служебными собаками, как будто у каждого второго человека была такая потребность".

Один из работников авиакомпании Delta вмешался в дискуссию, чтобы напомнить всем, что пассажиры со служебными животными имеют право приоритетной посадки в рядах с перегородками.

Эксперт по путешествиям Гари Лефф вспомнил о другом случае, когда пассажира первого класса высаживали из самолета, чтобы освободить место для собаки-поводыря и четырех ручных собачек, которые сидели и ели со столиков в эксклюзивных залах ожидания.

Напомним, ранее Фокус писал, что 23-летний танцор Дилан Спрингер из Лидса (Великобритания) не захотел платить за дополнительный багаж в самолете и решил обмануть авиакомпанию. Парень не скрывает, что очень боялся попасться "на горячем", но ему посчастливилось пройти контроль незамеченным.

А вот Кэссиди Бонд перед рейсом из Бали в Австралию приняла таблетку успокоительного и была удивлена, когда проснулась и не обнаружила в самолете других пассажиров. Вокруг нее суетились стюардессы с испуганными глазами.