Пес зайняв місце пасажира 1 класу: члени екіпажу в літаку тільки розвели руками (фото)

Звернувшись до служби підтримки Delta, мандрівник був розчарований. Йому пояснили, що будь-якого пасажира за певних обставин можуть пересадити.

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Пасажира авіакомпанії Delta змусили поступитися своїм місцем у першому класі заради попутника. Як з’ясувалося, щасливим VIP-клієнтом виявився собака. Про деталі цієї історії розповідається на форумі Delta Air Lines у Reddit.

"Сьогодні вранці мене спочатку підвищили до першого класу, а через 15 хвилин понизили до ще гіршого місця, ніж у мене було раніше. Запитав у співробітниці авіакомпанії на стійці реєстрації, що відбувається. Вона пояснила, що змінились обставини. Сідаю в літак тільки для того, щоб побачити цю собаку на своєму місці в першому класі. Я розлючений", — поскаржився клієнт, прикріпивши фото, на якому можна побачити, що тварина зайняла місце, яке мало належати йому.

Пасажира авіакомпанії Delta змусили поступитися своїм місцем у першому класі заради попутника Фото: Reddit

Звернувшись до служби підтримки Delta, мандрівник був розчарований. Йому пояснили, що будь-якого пасажира можуть пересадити для розміщення службових тварин. У таких ситуаціях члени екіпажу нічого не можуть вдіяти.

Багато клієнтів Delta підтримали невдоволеного пасажира.

"Зверніть увагу, що ніде більше ви не бачите такої кількості службових тварин. Приїжджаєш в аеропорт — і раптом вони з'являються", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Я бачив, як вчора літало так багато людей зі службовими собаками, наче у кожної другої людини була така потреба".

Один із працівників авіакомпанії Delta втрутився в дискусію, щоб нагадати всім, що пасажири зі службовими тваринами мають право пріоритетної посадки у рядах з перегородками.

Експерт з подорожей Гарі Лефф згадав інший випадок, коли пасажира першого класу висаджували з літака, щоб звільнити місце для собаки-поводиря і чотирьох ручних песиків, які сиділи та їли зі столиків в ексклюзивних залах очікування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 23-річний танцюрист Ділан Спрінгер з Лідса (Велика Британія) не захотів платити за додатковий багаж в літаку й вирішив обманути авіакомпанію. Хлопець не приховує, що дуже боявся попастись "на гарячому", але йому пощастило пройти контроль не поміченим.

А от Кессіді Бонд перед рейсом з Балі в Австралію прийняла таблетку заспокійливого й була здивована, коли прокинулася і не виявила в літаку інших пасажирів. Довкола неї метушились стюардеси з переляканими очима.