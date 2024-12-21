Пасажирка літака перебрала з ліками: прокинувшись, вона побачила щось несподіване

Кессіді Бонд не приймає заспокійливий препарат на регулярній основі, але цього разу вирішила спробувати, щоб взяти під контроль нервову систему.

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Кессіді Бонд перед рейсом з Балі в Австралію прийняла таблетку заспокійливого й була здивована, коли прокинулася і не виявила в літаку інших пасажирів. Довкола неї метушились стюардеси з переляканими очима. Про цей досвід жінка розповіла на сторінці у TikTok.

У вірусному відео, яке зібрало понад 1,1 мільйона переглядів, Бонд пояснила, що прийняла таблетку і заснула під час польоту. Бортпровідники не могли її розбудити після того, як всі інші пасажири вийшли у пункті призначення.

"Коли я прокинулася, то мені стало шкода членів екіпажу. Вони думали, що я померла. Кричали й почали трясти мене, бо я не прокидалася. Побачила стрес, страх та тривогу в їхніх очах. Будь ласка, не приймайте заспокійливі засоби перед польотом", — радить жінка.

Вона стверджує, що не приймає заспокійливий препарат на регулярній основі, але цього разу вирішила спробувати, щоб взяти під контроль нервову систему.

"Я ніколи раніше не приймала його перед польотом, але моя подорож на Балі виявилась справжнім пеклом, тому вирішила спробувати. Напередодні розмовляла з однією людиною, яка дуже рекомендувала цей засіб", — ділиться Бонд в інтерв'ю з журналістами Newsweek.

Користувачі мережі у коментарях під роликом почали активно ділитися своїми думками.

"Мені це потрібно. Я можу спати буквально де завгодно, тільки не в літаку";

"Я зробила так само. Випадково залишила свій паспорт у літаку, тож мене не пустили в країну, де я жила";

"Аналогічні історії сталися зі мною, коли я поверталася з Монако та Японії. Обидва рази я прокидалася і бачила перед собою пілота".

Нагадаємо, раніше на сайті Фокус вийшло інтерв’ю зі стюардесою Тетяною Іваніхіною. Серед іншого вона розповіла про зарплату до 3000 євро, вимоги до зовнішності, секс пасажирів на борту та вибір найбільш безпечних місць. Зараз бортпровідниця з Львова співпрацює з іноземними перевізниками, але сподівається невдовзі знову побачити пасажирські літаки в небі над Україною.

Також стюардеса, яку звуть Ранія, розкрила справжню причину, чому вона вітається з кожним пасажиром під час посадки у літак. Як з’ясувалося, це не лише через ввічливість.