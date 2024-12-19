Стюардеса почула розмову пасажира з пасажиркою й пересадила жінку в перший клас (відео)

Спочатку Келлі Роббінс подумала, що сталася якась помилка, але потім зрозуміла, що це не так.

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36-річна доглядальниця Келлі Роббінс, яка проживає у Тампі (Флорида, США), під час подорожі літаком посварилася з попутником через небажання мінятися місцями. Почувши фрагмент їхньої сварки, стюардеса вирішила підтримати жінку й пересадила її у перший клас. Це відео швидко стало вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та інших реакцій.

"POV: Ви відмовилися поступитися місцем, за яке заплатили. Чоловік намагається залякати вас, але це ж він обрав не те місце", — йдеться у примітці до ролика.

За словами жінки, цей політ перетворився на "емоційний вихор" з несподіваним поворотом.

"30 хвилин залякування та втручання стюардес — і ось я в першому класі, а він все одно не може сісти на моє місце. Я дуже багато працювала над тим, щоб перестати бути патологічною доглядальницею", — додає Келлі.

Пасажирка розповіла в інтерв’ю журналістам Newsweek, що летіла до Пенсильванії, аби відвідати свою сестру, яка в той час перебувала в хоспісі.

"Я мала бути поруч, коли вона помре, тому ця поїздка вже була переповнена емоціями", — пояснила вона.

Щоб забезпечити собі трохи приватності під час важкої поїздки, жінка доплатила за місце біля вікна. Коли вона сіла в літак, то помітила, що на її місці хтось сидить. Як виявилось, це була подружня пара.

Спочатку американка подумала, що сталася якась помилка, але потім зрозуміла, що це не так.

"Чоловік розлютився й почав кричати, що я не поважаю старших. Бурмотав щось собі під ніс, стріляючи в мене ненависними поглядами", — розповіла Роббінс, яка записала фрагмент скандалу на відео.

Бортпровідниця, відчувши напругу, втрутилася і запитала у пасажирки: "Чи не хотіли б ви пересісти у передню частину літака?". Вона без вагань прийняла пропозицію.

Натомість скандалісти все одно не змогли зайняти бажане місце: стюардеси пояснили це рішення необхідністю рівномірного розподілу ваги в літаку.

Нагадаємо, раніше на сайті Фокус вийшло інтерв’ю зі стюардесою Тетяною Іваніхіною. Серед іншого вона розповіла про зарплату до 3000 євро, вимоги до зовнішності, секс пасажирів на борту та вибір найбільш безпечних місць. Зараз бортпровідниця з Львова співпрацює з іноземними перевізниками, але сподівається невдовзі знову побачити пасажирські літаки в небі над Україною.

Також стюардеса, яку звуть Ранія, розкрила справжню причину, чому вона вітається з кожним пасажиром під час посадки у літак. Як з’ясувалося, це не лише через ввічливість.