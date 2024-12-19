Стюардесса услышала разговор пассажира с пассажиркой и пересадила женщину в первый класс (видео)

Сначала Келли Роббинс подумала, что произошла какая-то ошибка, но потом поняла, что это не так.

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36-летняя сиделка Келли Роббинс, проживающая в Тампе (Флорида, США), во время путешествия самолетом поссорилась с попутчиком из-за нежелания меняться местами. Услышав фрагмент их ссоры, стюардесса решила поддержать женщину и пересадила ее в первый класс. Это видео быстро стало вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров и других реакций.

"POV: Вы отказались уступить место, за которое заплатили. Мужчина пытается запугать вас, но это же он выбрал не то место", — говорится в примечании к ролику.

По словам женщины, этот полет превратился в "эмоциональный вихрь" с неожиданным поворотом.

"30 минут запугивания и вмешательства стюардесс — и вот я в первом классе, а он все равно не может сесть на мое место. Я очень много работала над тем, чтобы перестать быть патологической сиделкой", — добавляет Келли.

Пассажирка рассказала в интервью журналистам Newsweek, что летела в Пенсильванию, чтобы навестить свою сестру, которая в то время находилась в хосписе.

"Я должна была быть рядом, когда она умрет, поэтому эта поездка уже была переполнена эмоциями", — пояснила она.

Чтобы обеспечить себе немного приватности во время тяжелой поездки, женщина доплатила за место у окна. Когда она села в самолет, то заметила, что на ее месте кто-то сидит. Как оказалось, это была супружеская пара.

Сначала американка подумала, что произошла какая-то ошибка, но потом поняла, что это не так.

"Мужчина разозлился и начал кричать, что я не уважаю старших. Бормотал что-то себе под нос, стреляя в меня ненавистными взглядами", — рассказала Роббинс, которая записала фрагмент скандала на видео.

Бортпроводница, почувствовав напряжение, вмешалась и спросила у пассажирки: "Не хотели бы вы пересесть в переднюю часть самолета?". Она без колебаний приняла предложение.

Зато скандалисты все равно не смогли занять желаемое место: стюардессы объяснили это решение необходимостью равномерного распределения веса в самолете.

Напомним, ранее на сайте Фокус вышло интервью со стюардессой Татьяной Иванихиной. Среди прочего она рассказала о зарплате до 3000 евро, требованиях к внешности, сексе пассажиров на борту и выборе наиболее безопасных мест. Сейчас бортпроводница из Львова сотрудничает с иностранными перевозчиками, но надеется вскоре снова увидеть пассажирские самолеты в небе над Украиной.

Также стюардесса, которую зовут Рания, раскрыла истинную причину, почему она здоровается с каждым пассажиром во время посадки в самолет. Как выяснилось, это не только из-за вежливости.