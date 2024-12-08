Мать попросила женщину поменяться местами: та отказалась и услышала аплодисменты (видео)

Интересно, что вместо того, чтобы раскритиковать пассажирку в отсутствии эмпатии, многие наоборот похвалили такую категоричную позицию.

Мать попросила другую пассажирку поменяться местами в самолете ради ребенка, который плакал. Маленький мальчик кричал, потому что очень хотел сидеть у окна. Услышав отказ, женщина устроила в салоне грандиозный скандал. Соответствующее видео завирусилось в TikTok.

Сообщается, что мать забронировала место у окна в другом ряду, но ее сын настаивал на том, чтобы пересесть на место другой пассажирки. Когда та отказалась, разъяренная мать под крики ребенка достала телефон и начала ее снимать.

"Почему она не хочет поменяться местами? Я спросила, нет ли у нее какой-то болезни. Если бы была инвалидность, тогда все понимаю. Это отвратительно! На дворе 21 век, а у людей нет сострадания к детям", — говорит автор ролика за кадром.

Вопреки критике, молодая женщина не ответила матери и лишь поинтересовалась, снимает ли та ее на камеру.

Женщина оставалась непоколебимой Фото: TikTok

Ссора произошла в среду, 4 декабря, на внутреннем рейсе бразильской авиакомпании GOL Airlines. Интересно, что вместо того, чтобы раскритиковать пассажирку в отсутствии эмпатии, многие наоборот похвалили такую категоричную позицию.

"Покупайте и выбирайте место, которые хотите, и не мешайте другим. Никто не обязан уступать место";

"Мне жаль девушку. Она просто хотела спокойного путешествия. Выражаю солидарность";

"Нужно подать иск против этой грубой и необразованной матери";

"У неадекватных родителей неадекватные дети. Все логично";

"Почему она не попросила пилота уступить место, чтобы ее сын управлял самолетом?".

Кстати, согласно информации, размещенной на сайте авиакомпании GOL, пассажиры могут поменять место заранее или в день путешествия бесплатно, если в салоне есть другие опции.

Напомним, ранее на сайте Фокус вышло интервью со стюардессой Татьяной Иванихиной. Среди прочего она рассказала о зарплате до 3000 евро, требованиях к внешности, сексе пассажиров на борту и выборе наиболее безопасных мест. Сейчас бортпроводница из Львова сотрудничает с иностранными перевозчиками, но надеется вскоре снова увидеть пассажирские самолеты в небе над Украиной.

Также стюардесса, которую зовут Рания, раскрыла истинную причину, почему она здоровается с каждым пассажиром во время посадки в самолет. Как выяснилось, это не только из-за вежливости.