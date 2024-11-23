Стюардесса раскрыла секрет, на что они обращают внимание при первой встрече с пассажиром

Кому-то может показаться, что бортпроводники здороваются из-за вежливости, но есть и другая причина.

Стюардесса, которую зовут Рания, раскрыла истинную причину, почему она здоровается с каждым пассажиром во время посадки в самолет. Как выяснилось, это не только из-за вежливости. Свое видео женщина разместила в TikTok.

Когда пассажиры садятся в самолет, как правило, их встречают улыбающиеся бортпроводники. Кому-то может показаться, что это из-за вежливости и дружелюбия, но есть и другая причина.

По словам стюардессы, которая летает по Европе, им приходится параллельно анализируют состояние каждого пассажира. Ведь некоторые путешественники, чтобы заглушить страх перед полетом, могут выпить несколько лишних алкогольных напитков.

"Бортпроводник приветствует вас не только из вежливости, но и для того, чтобы проверить, не слишком ли вы пьяны или больны, чтобы лететь", — объясняет она в описании к видео.

Более того, этот быстрый анализ также направлен на то, чтобы помочь бортпроводникам определить, кто способен помочь им, если случится несчастный случай или чрезвычайная ситуация.

Пользователи сети поспешили поделиться своими мыслями в комментариях.

Одна юзер отметил, что уже знал об этом: "Когда был на Корфу, то у меня обострился панкреатит. Сделал все, что мог, чтобы выглядеть здоровым, когда шел к самолету; иначе меня бы не пустили".

Другой участник обсуждения пошутил: "Я в наушниках иду на посадку, совершенно игнорируя стюардесс";

"Ну ладно, какое это имеет значение, если во время полетов я всегда выгляжу одинаково?" — с недоверием спросил еще один.

Коллега Рании добавил: "Мы ищем тех, кто без проблем передвигается, говорит на английском и на практике сможет открыть аварийные двери. В идеале этот человек путешествует сам".

Напомним, ранее на сайте Фокус вышло интервью со стюардессой Татьяной Иванихиной. Среди прочего она рассказала о зарплате до 3000 евро, требованиях к внешности, сексе пассажиров на борту и выборе наиболее безопасных мест. Сейчас бортпроводница из Львова сотрудничает с иностранными перевозчиками, но надеется вскоре снова увидеть пассажирские самолеты в небе над Украиной.

Также мы писали, что бортпроводники обучены определять психотипы людей, которые смогут помочь им во время чрезвычайных ситуаций, кто сохранит спокойствие или поможет остановить пассажиров в состоянии паники.